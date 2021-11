Les estacions d'esquí de Ferrocarrils de la Generalitat arrencaran entre finals de novembre i el 4 de desembre, coincidint amb el Pont de la Puríssima, una nova temporada d'hivern amb l'objectiu d'acostar-se a les xifres anteriors a la pandèmia. Després dels confinaments territorials d'ara fa un any i que molts visitants es quedessin sense esquiar, la presidenta de la companyia, Marta Subirà, ha assegurat que afronta aquest hivern amb "molta il·lusió" i amb el desig que "la meteorologia respongui". "Volem que s'assembli al màxim a les temporades d'abans de la pandèmia. El 2019 va ser un bon any i ens agradaria repetir-lo", ha comentat.

FGC ha presentat aquest divendres al migdia, en un acte a l'antiga fàbrica d'Estrella Damm, la nova temporada d'esquí a les estacions de La Molina, Vall de Núria, Vallter, Espot, Portainé i Boï Taüll. A més, col·labora en la promoció de les estacions de la Mancomunitat Tot Nòrdic, l’estació de Tavascan i la de Masella per a la promoció del domini conjunt La Molina + Masella.

Calendari previst d'obertura de les estacions d'FGC

Espot: 26 de novembre

Port Ainé: 26 de novembre

La Molina: 27 de novembre

Vallter: 27 de novembre

Boí Taüll: 27 de novembre

Vall de Núria: 4 de desembre

(Sempre que les condicions meteorològiques ho permetin)

Les novetats

Entre les novetats d'aquest any, hi ha les noves maquines de venda i recollida de forfaits; la inclusió del viatge en el Telefèric de la Vall de Núria si es compra el bitllet del cremallera; les exposicions '90 anys d'història. El Cremallera de Núria' i Tots podem ajudar el Gall Fer', de Portainé.

A més, s'inaugurarà el nou Teleesquí Puigfalcó i la nova pista Ginebrell de Boí Taüll. Precisament, aquesta estació acollirà els Campionats d'Europa d'Esquí de Muntanya del 8 al 13 de febrer. Per la seva banda, a Portainé es posarà en marxa un nou aparcament a la cota 2000 per descongestionar els accessos.

La presidenta de Ferrocarrils de la Generalitat, Marta Subirà, ha garantit que les estacions d'esquí que gestiona la companyia són un "destí segur" i ha animat a esquiadors i amants de la muntanya que les visitin i "perdin la por si encara en tenen". També, ha demanat que s'allotgin i facin vida al Pirineu. "L'any passat va ser un hivern complicat i enguany les condicions que se'ns presenten creiem que són immillorables. De la mateixa manera que estem recuperant usuaris als Ferrocarrils, estem convençuts que aquest hivern serà una temporada excel·lent a les estacions d'esquí", ha comentat.

A disposició del Govern en els Jos Olímpics d'Hivern

La presidenta de FGC, Marta Subirà, ha evitat valorar la petició de la CUP que el Govern renunciï als Jocs Olímpics d'Hivern com a una de les condicions per obtenir el suport dels anticapitalistes en l'aprovació dels pressupostos i només ha manifestat que FGC es troba a disposició de l'Executiu. "Si no n'hi ha, res, i sinó ens posem a disposició", ha dit en declaracions als mitjans de comunicació.