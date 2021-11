Andorra, Osca i Granada són, ara per ara, les destinacions d'esquí que acumulen més reserves d'usuaris d'internet per fer-hi esquiades entre el desembre d'aquest any i l'abril del 2022, segons les dades registrades pel portal especialitzat en viatges de neu Esquiades.com

Poques setmanes després d'arrencar el període de compres per a la temporada de neu 2021-22, aquest portal ha analitzat les dades de reserves en comparació amb anys anteriors i els plans que tenen per als propers mesos.

Actualment, el nombre de reserves se situa en xifres que, segons ha informat el portal, conviden a pensar que aquesta temporada serà l'inici de la recuperació per al sector, que durant l'any passat es va veure especialment afectat per les restriccions de mobilitat.

En concret, les estacions de Grandvalira (Andorra), Vallnord Pal-Arinsal (Andorra), Formigal (Osca), Sierra Nevada (Granada) i Boí Taüll (Lleida) encapçalen el rànquing de les més reservades.

Pel que fa a allotjaments, els hotels més reservats fins ara són a Andorra, Panticosa (Osca) i Lleida.

Segons Esquiades, les previsions semblen augurar un repunt a les reserves, ja que més d'un 97 % dels seus usuaris té pensat viatjar aquest hivern a alguna pista d'esquí d'acord amb l'enquesta d'intencions feta per l'agència de viatges, fet que demostra que, a priori, les perspectives dels usuaris són molt més optimistes que la temporada passada.