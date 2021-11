La Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran ha engegat un pla per aconseguir que la campanya de neu es desenvolupi amb les màximes garanties de seguretat enfront la covid-19 i toxiinfeccions alimentàries. En aquest pla hi participen les estacions d'esquí de la Molina i Masella de la Cerdanya, entre altres, així com empreses hoteleres.

L'objectiu és que l'activitat es dugui a terme amb certa normalitat tot i el context de pandèmia. Per això els àmbits d'actuació se centraran en la prevenció del coronavirus en els llocs de treball, la vacunació i la gestió de brots i, a més, la promoció i avaluació de la formació dels manipuladors d'aliments. Per fer-ho, des de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran s'ha contactat amb els serveis de prevenció de riscos laborals de les empreses hoteleres més grans i de les estacions d'esquí i dels seus col·laboradors.

També s'ha ofert la vacunació a aquells treballadors que no hagin rebut la primera dosi i, a més, es vigilen amb especial atenció les estacions depuradores d'aigües residuals (EDAR) de Montferrer i Castellbò (Alt Urgell), Puigcerdà, Tremp, Sort, el Pont de Suert i Vielha e Mijaran. De la mateixa manera, i per garantir la seguretat alimentària, es faran sessions presencials en diversos punts del territori per tal de promoure i avaluar els coneixements dels manipuladors d'aliments segons els estàndards establerts per l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària. Així mateix, s'impulsarà la figura d'un responsable de supervisar els processos i les pràctiques correctes de manipulació d'aliments en els diferents establiments.

A la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran hi ha censats 339 hotels, dels quals 74 s'incorporen al pla proposat per Salut. Pel que fa a les estacions d'esquí, a banda de la Molina i Masella, hi participaran les d'Espot i Port Ainé (Pallars Sobirà) i Boí-Taüll (Alta Ribagorça) totes elles gestionades per FGC, a més de Baqueira-Beret (Val d'Aran), de gestió privada. El pla es duu a terme de forma coordinada entre l'Agència de Salut Pública de Catalunya, el Servici Aranés de Benèster e Salut, l'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Activitats de Muntanya, Hostaleria de Lleida i Empresariat Cerdanya.