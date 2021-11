Les nevades de la llevantada al Pirineu i al Prepirineu han deixat gruixos de neu que possibilitaran la imminent arrencada de la temporada de neu. Les estacions de Masella, a la Cerdanya i de Tuixent-La Vansa, a l’Alt Urgell, seran les primeres estacions catalanes a engegar la temporada i ho faran aquest divendres. La Molina obrirà dissabte mentre que el Port del Comte encara no ho farà aquest cap de setmana i preveu obrir les pistes a partir del pont de la Puríssima, el proper 4 de desembre.

Masella va anunciar dimecres a mig matí que obriria demà, seguint la seva política d’engegar els remuntadors tan bon punt és possible amb el repte, com cada campanya, de ser la primera estació del Pirineu en obrir i l’última en tancar. De la mateixa manera, Tuixent-La Vansa va anunciar que demà obrirà amb el 100% de l’estació disponible. La Molina va tardar més i no va ser fins passades les 7 de la tarda que va anunciar que dissabte seria el dia de l’obertura de la seva estació. Per altra banda, fonts del Port del Comte van assegurar a Regió7 que no es plantegen obrir aquest cap de setmana per poder tenir el màxim de pistes en les millors condicions possibles de cara al pont de la Puríssima.

Pel que fa a la resta d’estacions d’esquí alpí que són gestionades per FGC, l’empresa pública va explicar ahir a aquest diari que la intenció és que obrin totes, menys Vall de Núria, aquest mateix cap de setmana. Tot i això, es mostren prudents i asseguren que dependrà de l’evolució de les nevades i de la gestió que se’n faci a cada estació per tenir les pistes preparades, ja que ahir es preveia que la nevada continuaria durant hores a bona part del Prepirineu i Pirineu.

En tot cas, FGC va apuntar que, segurament avui, detallarà quines estacions obriran aquest cap de setmana i quines no. Formen part de FGC les estacions d’esquí alpí de La Molina, Boí Taüll, Vallter 2000, Espot Esquí, Tavascan, Port Ainé i Vall de Núria, que és l’única de les estacions de FGC que, si no hi ha cap canvi, estrenarà temporada pel pont de la Puríssima, el proper 4 de desembre.

Baqueira Beret va anunciar fa uns dies que obriria dissabte si el temporal els afavoria i les temperatures eren baixes. Les nevades han arribat i tot indica que l’estació aranesa, la més gran d’Espanya, obrirà pistes aquest mateix dissabte, tot i que no al 100%.

Els aficionats a l’esquí de fons també tindran una estació oberta aquest mateix divendres. Es tracta de Tuixent-La Vansa, que ahir va anunciar l’obertura de l’estació al 100% gràcies a la nevada de les darreres hores. La resta d’estacions d’esquí de fons encara no s’han manifestat públicament, tot i que la quantitat de neu nova fa pensar que la seva obertura serà imminent.

La nevada va deixar importants gruixos de neu en diferents punts de l’àmbit de Regió7 situats per sobre de la cota. A l’estació automàtica de Cadí Nord, situada a Montellà i Martinet a més de 2.100 metres d’altura, s’hi van acumular 51 centímetres. A Malniu, a 2.230 metres d’altura, el gruix va ser de 25 centímetres mentre que al Port del Comte, a 2.300 metres d’altura va ser de 23 centímetres. A cotes més baixes també hi va haver destacades acumulacions de neu com a l’Alt Berguedà i a la Cerdanya, on ahir al matí ja hi havia gruixos de més de deu centímetres a les poblacions de més alçada de l’Alta Cerdanya com ara Sallagosa, Err o Font-Romeu, on l’activitat laboral i acadèmica va quedar afectada per les dificultats de circular per les carreteres.

Algunes afectacions

Ahir a 2/4 de 10 de la nit encara hi havia algunes vies de trànsit afectades per la nevada. Des de les 10 del matí, la carretera BV-4024 d’accés al Coll de Pal, a Bagà, va estar tallada per risc d’allaus. Tot i que ahir al vespre no hi havia més carreteres tallades, sí que n’hi havia que exigien l’ús de cadenes per transitar-hi. Era el cas de la BV-4243 a Castellar del Riu i la GI-400 al seu pas per Alp.

Es preveu que avui puguin continuar les nevades a partir de la cota dels 1.200 metres. Tot i això, amb el pas dels dies les nevades s’aniran traslladant a la part nord del Pirineu i el sol començarà a fer més acte de presència.