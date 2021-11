No és un repte fàcil, i els contrincants, sobretot dos dels tres, tenen una àmplia experiència en proves de la Copa del Món i de Mundials d’esquí alpí, però el Principat d’Andorra espera portar el febrer del 2027 els primers campionats del món de l’especialitat a la serralada pirinenca, fet que segons la candidatura servirà per reforçar les opcions d’uns Jocs Olímpics per al Pirineu el 2030.

Tot se sabrà dijous 26 de maig del 2022 a la localitat de Vilamoura, a l’Algarve. Allà, a Portugal, més a prop del mar que de la neu, es reuneix la Federació Internacional d’Esquí (FIS) per atorgar l’organització del Mundial d’esquí alpí el 2027. Hi aspiren dues candidatures expertes i amb els esquís gastats en proves de primeríssim nivell: Crans Montana (Suïssa) i Garmisch-Partenkirchen (Baviera, Alemanya), davant dos aspirants novells, l’estació noruega de Narvik, amb el repte d’acostar els Mundials a l’Àrtic tot i el fred hivernal, i Grandvalira, a Andorra, amb tot un programa de sostenibilitat, accessibilitat, cultura, oci i esport. «No serà fàcil, perquè seria la segona vegada en la història que una candidatura aconsegueix la designació a la primera. No obstant, som un projecte sòlid i si no ho aconseguim a la primera aquí estem per seguir aspirant als Mundials», va indicar David Hidalgo, màxim responsable de la candidatura andorrana, durant la presentació internacional del projecte, aquest dimarts a Barcelona.

Els Mundials d’esquí es desenvoluparien entre l’1 i el 14 de febrer del 2027. En total, es presentarien 750 esquiadors representant 70 països, amb una mitjana estimada en pistes de 4.000 espectadors els dies feiners i 10.000 els dos caps de setmana afectats i uns 40 milions d’euros de pressupost que es recuperarien en drets de televisió i màrqueting. Un centenar de cadenes de televisió i més de mil periodistes cobririen l’esdeveniment a Andorra. Se celebrarien 13 carreres entre categoria masculina i femenina. Les proves tècniques, amb l’eslàlom al capdavant, es desenvoluparien a la pista Àliga de Soldeu i les de velocitat, amb el descens com a carrera reina, a la pista Avet del sector del Tarter. Durant el Mundial es limitaria la mobilitat a Andorra al transport públic, en l’afany d’aconseguir un campionat sostenible, amb totes les carreres accessibles per a qualsevol persona amb discapacitat i amb el compromís de tot el Principat. Les entregues de medalles, per exemple, es realitzarien al centre d’Andorra la Vella.

Els Mundials d’esquí es disputen des de 1931. El 1982 la FIS va decidir organitzar-los cada dos anys senars, perquè no coincidissin amb els Jocs Olímpics. El 2027 se celebrarà la 49a edició. Grandvalira espera ser el relleu de l’estació austríaca de Saalbach.