La temporada d’esquí 2021-2022 ja és una realitat. A diferència d’altres anys en els quals la neu s’ha fet esperar, les nevades que han caigut els darrers dies han acumulat fins a 50 centímetres de neu a comarques com l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Ripollès, l’Alt Urgell, la Cerdanya o el Berguedà, facilitant que les estacions hagin pogut treballar contra rellotge per preparar la neu. Així, enguany es preveu una temporada d’esquí força tranquil·la i amb una ocupació elevada.

Un bon exemple el trobem a les estacions d’esquí del Pirineu gironí, que gairebé han aconseguit la plena ocupació pel Pont de la Puríssima (entre un 90 i 95% de reserves) i també van a bon ritme de cara a les festes nadalenques, amb un 70% en alguns casos.

Masella, a ple rendiment

L’estació gironina va encetar la temporada d’esquí fa uns dies, sent la primera de Catalunya (juntament amb Port Ainé), rebent més de 6.000 esquiadors i oferint 930 metres de desnivell esquiables. Els treballs d’aquesta setmana han permès augmentar tant el nombre de pistes obertes com de remuntadors operatius, i en aquest pont estaran disponibles 65 dels 74 quilòmetres esquiables.

Neu de qualitat a La Molina

Les darreres nevades han afavorit que la neu acumulada a estacions com La Molina sigui de gran qualitat. A més, les acumulacions han permès que l’estació d’Alp hagi pogut obrir amb el 40% del domini disponible, xifra que en altres inicis de temporada no s’havia pogut assolir. Amb tot, l’estació ha estat treballant tota la setmana en la producció de neu aprofitant les baixes temperatures per augmentar aquestes xifres i poder oferir un 80% del domini esquiable, amb gruixos de més de 60 centímetres a tota l’estació cerdana. A més, el domini conjunt amb Masella, Alp 2.500, també estarà obert durant el Pont de la Puríssima.

Port del Comte s’estrena avui

L’estació solsonina dona avui mateix el tret de sortida a la temporada d’esquí, després d’haver aprofitat la setmana per tenir a punt la neu i amb l’objectiu d’igualar les xifres de les temporades prepandèmia, d’uns 85.000 esquiadors. Per aconseguir-ho no només s’ha volgut confiar en l’evolució favorable de la pandèmia o en la meteorologia, sinó que també s’han invertit més de 600.000 euros amb l’objectiu de facilitar l’esquí amb poca quantitat de neu. Una d’aquestes innovacions es basa en la tècnica de sembrar les pistes amb gespa per millorar l’estabilitat i la conservació de la superfície innivada, aconseguint que sigui possible esquiar amb tan sols 10 centímetres de neu.

Però aquesta no ha estat l’única millora que ha realitzat Port del Comte. També s’ha invertit en incrementar la seguretat, en implementar una nova senyalització a les pistes i en adquirir nous canons ventiladors de producció de neu artificial.

Molta neu a Vallter i Tuixent

El passat dissabte l’estació de Vallter 2000, al Ripollès, va donar el tret de sortida a la temporada d’esquí. Les nevades d’aquests dies han permès que actualment estigui disponible més d’un 90% del domini esquiable, amb una «qualitat de neu molt bona», segons ha explicat la seva directora comercial, Carol Torres. Enguany Vallter 2000 ha apostat per la digitalització, afavorint la compra per internet dels forfets i instal·lant noves màquines de recollida i venda tant a la cota 2000 com al nucli de l’estació.

Per la seva banda l’estació alt urgellenca de Tuixent - la Vansa ha estrenat avui la temporada amb el 100% del seu domini esquiable. I és que el temporal de llevant dels darrers dies ha afavorit que estiguin disponibles uns 30 quilòmetres de circuits de fons i uns 20 de raquetes. A més, també està operativa la zona de trineus.

Tot obert a Lleida

Dissabte passat l’estació de Boí Taüll va donar el tret de sortida a la temporada d’esquí amb prop d’una desena de quilòmetres esquiables i un 30% dels remuntadors operatius. Enguany l’estació lleidatana, que ha estrenat el nou teleesquí Puigfalcó i la nova pista Ginebrell, acollirà els Campionats d’Europa d’Esquí de Muntanya entre el 8 i el 13 de febrer.

Finalment, l’estació de Port Ainé, al Pallars Sobirà, ha iniciat la temporada amb 5 pistes de domini esquiable, un 70% dels remuntadors actius i un nou pàrquing amb més de 200 places a la cota 2.000 per tal de descongestionar els accessos. Tot plegat es suma a l’obertura d’Espot Esquí, que es va produir el passat divendres, i a la de Baqueira Beret, que disposa actualment de 15 remuntadors i 34 pistes que sumen un total de 54 quilòmetres esquiables.