La Molina encara les festes de Nadal amb 57 quilòmetres de pistes obertes i bons gruixos de neu que van fins als 80 cm de neu pols. Un hivern més, La Molina aposta per un Nadal amb multitud d'activitats programades d'entre les que destaquen la visita del Pare Noel el 25 de desembre, per inaugurar l'any el 71è Descens Infantil l'1 de gener, la cursa popular més antiga d'Europa, la segona edició de la cursa Family Day el dia 2 o la tan esperada arribada dels Reis Mags amb una baixada de torxes el 5 de gener.

Durant les festes nadalenques, els visitants podran practicar esquí o surf de neu a tots els sectors de l'estació i també fer tota mena d'activitats complementàries als esports d'hivern, com les passejades amb raquetes de neu, la descoberta del circuit d'interpretació de la fauna, descensos pel tubbing, esquí de muntanya, sopars d'alçada amb excursió ratrac a Costa Rasa, amb prèvia reserva. L'horari de La Molina durant aquests dies serà l'habitual (de 9.00 h a 17.00 h), menys del dia de Nadal que serà de 9.00 h a 13.00 h.

La resta d'estacions

Les sis estacions de muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) donen la benvinguda al Nadal amb bones previsions. La Molina El personal de les sis explotacions de muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) treballa perquè La Molina, Vall de Núria, Vallter, Espot, Port Ainé i Boí Taüll puguin oferir el màxim d'instal·lacions i serveis operatius durant les festes nadalenques després d'un inici de temporada amb gran afluència de públic.

Espot

Nadal blanc a les dues estacions del Pallars Sobirà. Les persones que visitin Espot gaudiran d'un paisatge únic amb gruixos de neu pols de fins a 120 cm, podran esquiar o surfejar a més del 90% de les pistes i itineraris de l'estació. Una estampa nadalenca que es repetirà a Port Ainé, on els usuaris podran lliscar per més de 20 quilòmetres de traçats, amb la majoria de les pistes obertes i amb la previsió de mantenir gruixos de fins a 100 cm de neu pols. En tots dos equipaments, les instal·lacions mecàniques estaran en marxa al 100%. Una situació que pot millorar amb les previsions meteorològiques de noves nevades a partir del 22 de desembre. L'horari d'Espot i Port Ainé serà l'habitual (de 9.00 h a 16.30 h), i el dia de Nadal serà de 9.00 h a 13.00 h.

Ambdues estacions ho tenen tot a punt perquè les famílies aprofitin l'alta muntanya amb esdeveniments fer cagar el Tió el 24 de desembre a Port Ainé o la tradicional arribada dels Reis Mags el 5 de gener amb una baixada de torxes popular i xocolatada a les dues estacions.

Vall de Núria

L'estació de Vall de Núria rebrà als visitants que hi acudeixin durant les festes nadalenques amb més de la meitat del domini esquiable operatiu i gruixos de fins a 80 cm de neu pols. L'oferta d'activitats es complementarà amb tres circuits de raquetes de neu i dos circuits d'esquí de muntanya operatius, les exposicions "Memòries de Neu", "90 anys del Cremallera de Núria" i "Centre d'Interpretació de Vall de Núria", el Cau de la Marmota i el Parc Lúdic. En relació als serveis a l'estació, tots els punts de restauració, la botiga i els allotjaments (Hotel, Apartaments i Alberg) estaran operatius. Pel que fa als remuntadors, estaran tots en funcionament, incloent el Telefèric Coma del Clot. El dia 25 obrirà de 9.00 h a 13.00 h (la resta de dies ho farà de 9.00 h a 16.45 h) i el Tren Cremallera circularà en horari habitual.

Vall de Núria organitzarà moltes activitats per a tota la família aquests dies festius, com la Nit de Nadal (fent cagar el tió, sopar de Nadal i cant de nadales a l'esglèsia del Santuari) el 24 de gener, la revetlla de Cap d'Any el 31 de desembre o la Nit de Reis, on els Reis Mags d'Orient arribaran amb un espectacle de llum, música i foc el 5 de gener. A més, hi haurà activitats complementàries durant algunes tardes com l'Excursió amb Raquetes nocturna del dia 29 complementada amb sopar.

Vallter

Pel que fa a Vallter, l'estació ripollesa preveu obrir el 100% del domini esquiable durant les festes de Nadal amb amb gruixos de neu pols de fins a un metre. L'estació més mediterrània també tindrà operatius els serveis de restauració i lloguer de material i altres activitats alternatives a l'esquí com els circuits per a la pràctica d'excursions amb raquetes de neu i d'esquí de muntanya, el Parc Lúdic, la pista de trineus i el Mini club l'Esquirol. L'horari d'obertura serà l'habitual (de 9.00 h a 17.00 h), excepte el dia de Nadal que estarà tancada.

Vallter ha preparat un seguit d'activitats per passar les festes de la millor manera com fer cagar el Tió el 23 de desembre, música en directe a càrrec del duet Aquell Parell el 30 de desembre o la festa de comiat de l'any 'Adéu 2021' amb música, regals i un simulacre de les campanades el 31 de desembre.

Boí Taüll

L'estació més alta del Pirineu, Boí Taüll, està previst que operi aquestes festes amb una important part del seu domini obert amb pistes per a esquiadors i surfers de tots els nivells. Estaran obertes també les zones de debutants, el jardí de Neu, els itineraris d'esquí de muntanya així com altres zones especials com l'Snowpark. Tots els serveis de restauració estaran operatius i es podrà fer les comandes de menjar a través de l'app de l'estació amb el servei Click & Go.

Boí Taüll es presenta com una molt bona opció on passar les vacances de Nadal, Cap d'Any i Reis gràcies a la gran oferta turística del territori com la gastronomia, el patrimoni romànic, el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici que constitueix la representació més genuïna de l'alta muntanya o els poblets típics d'una postal nadalenca. Durant les festes de Nadal l'estació obrirà amb normalitat (de 9.00 h a 17.00 h), menys el dia 25 que tancarà a la 13.00 h .

Boí Taüll proposa a les persones visitants les activitats imperdibles d'aquestes festes d'entre les que destaquen la visita del Pare Noel el 24 de desembre, el Concurs de ninots de neu el 28 de desembre, la Festa de comiat del 2021 el 31 de desembre, amb una jornada d'esquí i música, la Baixada de Torxes nocturnes a l'inici d'any o la Visita dels Patges Reials i l'arribada dels Reis Mags d'Orient el 5 de gener.

Compra i recàrrega online de forfets i bitllets per evitar cues

En dies d'alta afluència de públic, l'anticipació de la compra de forfets o bitllets per accedir a les estacions, al tren Cremallera de Núria o al Telecabina Cadí Moixeró adquireix més importància.FGC Turisme encoratja a les persones visitants a comprar o recarregar els seus dies d'esquí o viatges en transport turístic a l'avançada aquests dies per evitar fer molestes cues als punts d'accés a l'estació i garantir seient disponible a les circulacions de preferència en el cas, per exemple, del Cremallera de Núria. En el cas de l'estació de Vallter, FGC recorda que l'accés a les plataformes d'aparcament de la zona de serveis de Pla de Morens 2150 està reservat a les persones que disposin de forfet de dia vàlid el dia de la seva visita.