Baqueira Beret encara el nadal combinant esdeveniments tradicionals per a tota la família, competicions esportives i molt ambient après ski. Tot això amb el domini esquiable obert al complet, amb el màxim de 162 km i les quatre àrees en funcionament: Baqueira, Beret, Bonaigua i Baciver.

Tots els serveis de l'Estació estaran també oberts, incloses les botigues Ski Service Baqueira Store i els restaurants temàtics com el 5J Grill Baqueira, el Moët Winter Lounge o el Refugi San Miguel, a més de la resta de bars, parrecs i après ski. En la zona Fòrum de Baqueira 1500: la Borda Lobató, el Winebar by Vinya Pomal i el pub Drinkery donarà servei durant tots els dies nadalencs. Baqueira SnowCAMP, els nous parcs de neu infantils on els més petits podran gaudir al màxim de Baqueira Beret i de la neu durant aquest nadal, també estaran oberts per a oferir el millor servei a les famílies.