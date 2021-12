El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida confia que, després de la bona arrencada de la temporada d'esquí, es mantinguin uns bons nivells d'ocupació durant les festes de Nadal, Cap d'Any i Reis al Pirineu. No obstant això, les noves restriccions sanitàries han traslladat una perspectiva més incerta i han rebaixat lleugerament les bones expectatives inicials. Des del Patronat preveuen que l'ocupació turística mitjana al Pirineu lleidatà durant els 16 dies que van del 25 de desembre i fins al 9 de gener oscil·larà al voltant del 75%. La millor ocupació es donarà als establiments hotelers pròxims a estacions d'esquí i, principalment, per Cap d'Any. Així mateix, s'estima que les estacions d'esquí lleidatanes vendran uns 250.000 forfets.

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida preveu que l'ocupació turística al Pirineu lleidatà durant els 16 dies d'aquestes festes, que van des del dia de Nadal i fins al cap de setmana posterior a Reis, el 9 de gener, oscil·larà al voltant del 75 % davant el nou escenari generat per les noves restriccions per evitar l'increment de contagis de covid-19. La millor ocupació es donarà als establiments d'hoteleria pròxims a les estacions d'esquí i, principalment, el cap de setmana de Cap d'Any.

Des del Patronat de Turisme assenyalen que la setmana que va des de Cap d'Any i fins a Reis tindrà un comportament millor que la setmana de Nadal a Cap d'Any. Per al 25 de desembre, i també per al diumenge 9 de gener, es preveu un percentatge d'ocupació baix. El gruix més important de turistes al Pirineu lleidatà arribarà a partir del diumenge 26 de desembre, i la millor ocupació tindrà lloc del 29 de desembre i fins al 3 de gener per poder gaudir de Cap d'Any.

Els establiments d'hoteleria a la zona del Pirineu poden assolir en una mitjana d'ocupació d'entre el 70% i el 80% i amb puntes de plena ocupació en establiments situats a peu de pistes per Cap d'Any. Pel que fa als establiments de turisme rural, l'ocupació es mourà al voltant del 70% de mitjana al conjunt de la demarcació. La limitació a un màxim de deu persones per establiment ha rebaixat el percentatge de les previsions per a aquest sector. En el cas dels càmpings, s'estima que els bungalous tindran una ocupació al voltant del 80%

Anul·lació de reserves

A causa de l'afectació de la pandèmia i les noves mesures anunciades pel Govern s'han produït algunes anul·lacions de reserves en els diferents subsectors d'allotjament turístic de la demarcació. Tot i això, en molts casos aquestes anul·lacions s'han pogut compensar amb altres reserves fetes a darrera hora. Aquesta nova situació ha fet rebaixar les bones previsions que hi havia en els diferents subsectors d'allotjament turístic de la demarcació de Lleida per a aquestes dates. Unes mesures que tenen una afectació directa ja que suposen el tancament de l'oci nocturn i limitació a un màxim del 50% l'aforament a l'interior dels establiments de restauració, cosa que ha suposat un contratemps davant el nivell de reserves en molts locals de restauració que comptaven amb la plena ocupació per aquestes festes.

Des del Patronat també remarquen que entre Nadal i el ca de setmana de després de Reis molts aficionats a l'esport de la neu faran sortides de dia sense pernoctacions i que les segones residències recobraran la seva activitat durant aquestes festes, la qual cosa també repercutirà en el sector del comerç i la restauració.

Excel·lents condicions a totes les estacions d'esquí del Pirineu de Lleida

Després del pont de la Puríssima, les festes nadalenques representen un altre dels moments més esperats per als amants de la neu. Els bons gruixos que ofereixen totes les estacions d'esquí alpí i nòrdic del Pirineu garanteixen unes bones condicions per a la pràctica de l'esquí. En aquest sentit, les estacions lleidatanes preveuen vendre entre el 25 de desembre i el 9 de gener uns 250.000, sempre que les condicions meteorològiques acompanyin i que la situació per la pandèmia no obligui a prendre noves mesures més restrictives. Els diferents centres d'hivern tenen previst adaptar els espais oberts i potenciar l'ús de les terrasses sempre que la climatologia sigui favorable per poder compensar la limitació d'aforament a l'interior de cafeteries, bars i restaurants. També adoptaran les mesures necessàries per adaptar les activitats previstes a la nova normativa sanitària.

L'aplicació de tots els protocols d'higiene i seguretat, combinada amb el fet que els esports de neu es desenvolupen en grans espais naturals oberts, garanteix l'activitat en tractar-se de la pràctica de l'esport a l'aire lliure. D'altra banda, des del Patronat recorden que el sector turístic en general, i les onze estacions d'esquí del Pirineu de Lleida en particular, "han fet un gran esforç enguany, com també l'any passat, per poder gaudir de la temporada amb les màximes garanties sanitàries per evitar contagis". A més de les mesures bàsiques (ús de mascareta, distància de seguretat i higiene de mans), les estacions també n'han adoptat altres per protegir la salut dels esquiadors com ara la digitalització dels controls d'accés, entre altres.

Activitats complementàries a la neu

A més de l'esquí, les persones que visitin les comarques lleidatanes aquestes festes disposaran d'una àmplia oferta de serveis relacionats amb la neu que ofereixen 140 empreses especialitzades en els esports hivernals, com ara trineus arrossegats per gossos, heliesquí, senderisme amb raquetes, patinatge sobre gel, solàrium i motos de neu, entre altres especialitats. A més els visitants també podran gaudir d'un d'actes de caire lúdic, gastronòmic i festes tradicionals que es duran a terme en diferents poblacions de la demarcació de Lleida. Unes festes que es viuran d'una manera molt especial i diferent a cadascun dels complexos d'hivern.