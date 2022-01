Grandvalira Resorts ha esdevingut una vegada més una de les destinacions preferides per a les vacances de Nadal, les quals ha tancat amb un balanç satisfactori. A més, el període nadalenc d’enguany s’ha pogut allargar fins al 9 de gener ja que el dia de Reis ha caigut en dijous, creant un pont molt interessant per als esquiadors i allargant els dies d’alta afluència. Entre Grandvalira i Ordino Arcalís, s’han registrat 342.000 visitants entre el 20 de desembre i el 9 de gener, la qual cosa suposa una mitjana de 16.300 esquiadors diaris, sent el dijous 30 de desembre el dia que més afluència hi va haver amb 27.000 esquiadors.

Aquestes dades suposen una davallada de visitants respecte a la temporada 2019-2020, en què es va arribar a superar els 19.000 visitants de mitjana per dia. Cal remarcar que, més enllà de la situació pandèmica, en el període nadalenc de fa dues temporades, els dies de Nadal, Sant Esteve i Cap d’Any van caure entre setmana, fet que va incentivar més dies festius i, per tant, més afluència. A més, cal destacar que en aquella temporada es van assolir uns registres rècord d’ocupació. En comparació al període nadalenc de la temporada 2018-2019, la freqüentació d’aquest Nadal ha estat lleugerament superior. Tot plegat fa que el balanç de les festes de Nadal sigui molt satisfactori, tal com explica el director general de Grandvalira – Nevasa, Juan Ramón Moreno, que destaca que “gràcies a la implementació de l’estratègia dels preus dinàmics que hem dut a terme aquesta temporada, la qual ha portat a un augment del preu mitjà del forfet durant aquest període, hem compensat la davallada de freqüentació del 13% respecte a aquella temporada històrica”. En aquest sentit, Moreno també posa en relleu que “aquesta estratègia ha permès incrementar les vendes online en els nostres canals un 148% en el que portem de temporada”. D’altra banda, les altes temperatures registrades durant una part del període de Nadal, no habituals en aquesta època de l’any, han posat a prova els equips tècnics, que han pogut mantenir els quilòmetres esquiables disponibles per sobre dels 200 km entre Grandvalira i Ordino Arcalís, així com totes les connexions per pista. “La baixada de temperatures i les precipitacions de neu registrades durant aquests últims dies ha permès encarar el tram final del període amb bones condicions de neu i conformar així un tancament de la temporada nadalenca positiu”, assenyala Moreno. ÈXIT DE LES PROPOSTES NADALENQUES Els visitants han pogut gaudir aquestes darreres setmanes de les propostes nadalenques ofertes pel domini exclusivament durant aquest període. Les activitats que requerien reserva prèvia han cobert totes les places disponibles molt ràpidament, com ara les Baixades de Torxes a Soldeu o la Baixada de Llumetes, acte que va il·luminar la pista Avet de Soldeu amb motiu de la candidatura dels Campionats del Món d’Andorra 2027. Finalment, la Baixada de Torxes del Pas de la Casa i la visita dels Reis Mags, seguida de l’espectacle pirotècnic també van ser molt ben rebudes pel públic familiar, omplint totes les places disponibles en poc temps. Per la seva part, les propostes d’Èpic Andorra, que combinen la pernoctació en allotjaments singulars dins l’estació amb la realització d’activitats exclusives, han tancat el període amb un 100% d’ocupació i les reserves esgotades amb força antelació. Un altre dels serveis que ha estat a ple rendiment durant aquest període ha estat el de les escoles d’esquí, que s’han omplert al 100% pràcticament cada dia, un fet que demostra les ganes d’aprendre o a perfeccionar l’esquí o l’snowboard dels nostres visitants. L’ABARSET S’ESTRENA AQUESTES FESTES OFERINT EL MILLOR APRÈS-SKI Les festes nadalenques han estat l’escenari més especial per a la inauguració del nou L’Abarset, que ha pogut obrir portes després d’una profunda transformació per convertir-se en el millor après-ski d’Europa. El nou local, situat al peu del Telecabina del Tarter, ha comptat amb propostes musicals especials, a càrrec de DJ de renom internacional des del primer dia, i totes elles han estat molt ben rebudes. De fet, L’Abarset ha penjat el cartell de ple pràcticament tots els dies des de la seva inauguració, el passat 28 de desembre. El FREE BUS APROPA ORDINO ARCALÍS ALS ESQUIADORS Una de les novetats d’aquesta temporada ha estat el servei de transport gratuït a Arcalís des del poble d’Ordino, des d’Andorra la Vella i des de tots els sectors de Grandvalira. L’Ordino Arcalís Free Bus i el Grandvalira Free Bus, gratuïts amb qualsevol modalitat de forfet, han estat molt ben rebuts per tots els clients que s’han volgut apropar a l’estació d’Arcalís, on se’ls ha facilitat l’accés, especialment en els dies de més afluència. Cal recordar que en alguns casos és necessari fer reserva prèvia a través del +376 803 788.