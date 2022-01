Tant si ja disposes del teu propi material per a esquiar i desitges renovar-lo, com si t'inicies per primera vegada en aquest apassionant món i vols comprar els teus propis esquís per tal de no haver de llogar-los, has de valorar una sèrie d'aspectes abans de comprar uns de nous i triar aquells que millor s'adaptin a tu i a les teves necessitats. Per a ajudar-te en aquesta tasca, et proposem alguns consells.

Les qüestions bàsiques que hauràs de tenir en compte són: El teu nivell d'esquí: No has de triar els mateixos esquís si tens un nivell de debutant que si tens un nivell avançat i baixes tota mena de pistes.

No has de triar els mateixos esquís si tens un nivell de debutant que si tens un nivell avançat i baixes tota mena de pistes. La teva complexió : aquesta serà una dada important. Els esquís més adequats per a les persones de més pes són els mitjans. Per als més prims, els millors són els flexibles, i els rigids es deixaran sempre per a persones més expertes.

: aquesta serà una dada important. Els esquís més adequats per a les persones de més pes són els mitjans. Per als més prims, els millors són els flexibles, i els rigids es deixaran sempre per a persones més expertes. La teva alçada : de manera general i per a anar a cap segur, tria sempre uns esquís que siguin de 10 a 15 cm més baixos que tu. Sobretot en el cas que t'estiguis iniciant en l'esport i no dominis encara molt la tècnica. Els esquís com més petits, més maniobrabilitat, i per tant, més fàcils de dominar.

de manera general i per a anar a cap segur, tria sempre uns esquís que siguin de 10 a 15 cm més baixos que tu. Sobretot en el cas que t'estiguis iniciant en l'esport i no dominis encara molt la tècnica. Els esquís com més petits, més maniobrabilitat, i per tant, més fàcils de dominar. L'ús que els donaràs : Has de decidir quin és el teu estil, si esquies tranquil·lament o el que vols és una major velocitat, si utilitzes el material amb molta freqüència o només de manera ocasional. Esquís hi ha de molts preus, i a vegades aquesta és una variant a tenir en compte. Si només vas un parell de dies cada temporada, potser no rendibilitzis un material d'alta gamma.

: Has de decidir quin és el teu estil, si esquies tranquil·lament o el que vols és una major velocitat, si utilitzes el material amb molta freqüència o només de manera ocasional. Esquís hi ha de molts preus, i a vegades aquesta és una variant a tenir en compte. Si només vas un parell de dies cada temporada, potser no rendibilitzis un material d'alta gamma. El terreny per on esquiaràs: segons les zones per les que esquiem, així han de ser els esquís: el material per a l'esquí Alpí (el més habitual): aquests esquís són més estrets, molt manejables i aptes per a pistes treballades; els Freestyle, més lleugers, de doble espàtula i resistents, ideals per a realitzar figures en l'aire i per a fer salts; els Freeride, pensats per a fora de pistes i sobre neu verge que no ha estat trepitjada per altres persones: aquests solen ser més amples, de patí entre 95 i 140 mm i l'All Mountain, que com el seu nom indica són "tots terrenys" més amples i llargs, per a tota mena de pistes i pendents. El millor, com sempre i en cas de dubte, és acudir a una botiga especialitzada en material d'Esquí i parlar amb un expert que ens recomanarà el model que millor s'adapti a cadascun de nosaltres. Una vegada els hagis comprat, cal saber que serà important fer un bon manteniment de l'equip de manera periòdica, encerant-los i arreglant els cants i les soles que solen anar-se desgastant de l'ús.