La setmana passada van arrencar els Jocs Olímpics d’hivern a Pequín amb 6 representants catalans. Una d’elles, Núria Pau, que practica esquí alpí, ha explicat al programa Estació d'Hivern de Regió7 com va viure l’experiència, després d’acabar dilluns la seva aventura a la capital xinesa. L’esportista del club de La Molina és la primera vegada que ha participat en la competició olímpica. També ha avançat els reptes que li esperen d'aquesta temporada.

En l’últim capítol de l'espai sobre la neu del diari també hi ha temps per explicar com va l’aventura dels representants catalans als jocs d’hivern. A banda, repassem l’actualitat del món de la muntanya amb petites notes informatives i propostes per a tota la família; fem un ràpid cop d’ull a la previsió del temps per conèixer com serà la meteorologia del cap de setmana i, finalment, oferim un recull de vídeos divertits i sorprenents a la neu que circulen per les xarxes socials.