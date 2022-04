Les sis estacions de muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) clouen la temporada d'hivern després de 144 dies amb xifres d'afluència superiors a les del curs 2019-2020, quan van haver de tancar les instal·lacions el 14 de març a causa de la pandèmia de la covid-19. Un total de 737.174 persones han visitat les estacions d'esquí de La Molina, Vall de Núria, Vallter, Espot, Port Ainé i Boí Taüll, un 8% més respecte a la temporada prèvia a la covid, amb 683.669. La presidenta de Ferrocarrils, Marta Subirà, considera que les xifres confirmen que ha estat "la temporada de la recuperació" i "no només a les estacions sinó també al conjunt del territori pirinenc" i mostren "la tendència creixent del turisme de proximitat".

Episodis de nevades puntuals durant l'hivern han permès obrir fins a 144 dies amb el 70% de pistes i instal·lacions de mitjana al llarg de la temporada. En declaracions recollides en un comunicat, Subirà destaca, a part de les condicions meteorològiques, l'oferta d'activitats.

Les estacions han pogut posar en marxa tots els serveis, a diferència de l'hivern passat, com la restauració, el lloguer de material i les escoles d'esquí. Pel que fa als esdeveniments, han programat fins a 105 activitats socials i 152 competicions federatives al llarg de la temporada, entre les que ha destacat l'organització dels Campionats europeus d'esquí de muntanya, que es van celebrar del 8 al 13 de febrer a l'estació ribagorçana de Boí Taüll. També, una nova edició del programa Esport Blanc Escolar, impulsat per la Federació Catalana d'Esports d'Hivern (FCEH) i la Secretaria General de l'Esport, per ensenyar l'esquí i el surf de neu a més de 8.000 alumnes d'escoles catalanes.

Les sis estacions donen per finalitzada la temporada d'hivern el Dilluns de Pasqua i deixen fora de servei els dominis esquiables i amb la vista posada a l'estiu. L'estació de Vall de Núria, com a estació operativa els 365 dies de l'any, seguirà oberta. Les properes en reobrir al públic seran La Molina, que iniciarà temporada al centre d'activitats el proper 18 de juny; Boí Taüll, el 23 de juny amb motiu de Sant Joan, i Vallter, el 9 de juliol.

Estació per estació

L'estació de La Molina ha registrat 319.103 visitants, un 9% més respecte a la temporada del 2019-20, que fins que va haver de tancar havia estat excel·lent. La Molina ha acollit de nou multitud d'entrenaments i competicions d'esquí alpí a nivell català i espanyol, incloent proves internacionals.

Al Ripollès, l'estació de muntanya de Vall de Núria ha rebut la visita de 75.777 persones. D'entre aquestes, fins a 18.249 han sigut també usuàries del domini esquiable. Les xifres d'afluència en aquesta estació queden prop d'un 24% per sota de les de la temporada 2019-2020, fet que s'explica per l'aplicació des de l'estiu del 2020 d'una limitació a l'afluència diària de persones a la Vall de Núria que s'ha fet efectiva amb una reducció del 30% de les places diàriament ofertes al tren Cremallera. La reducció es va aplicar amb l'objectiu de millorar la preservació de l'entorn natural de la Vall de Núria, porta d'entrada al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i Freser, i millorar l'experiència de viatge dels usuaris del tren. Només s'han venut les places amb seient.

L'estació més oriental, Vallter, afavorida per les nevades en moments clau de la temporada que li han permès tancar una temporada amb gairebé cinc mesos d'explotació, ha registrat l'increment d'afluència més important, amb 82.085 visitants, un 27% més respecte a la temporada de referència 2019-2020.

Pel que fa a les estacions del Pallars, Espot i Port Ainé, també les nevades han jugat un paper clau en els bons números que presenten al tancament. Les dues estacions han pogut mantenir les pistes obertes al 80% durant tot l'hivern. L'estació d'Espot ha rebut la visita de 65.579 persones i la veïna Port Ainé, de 119.218, un 12% i un 18% més respecte a la temporada 2019-20.

L'estació de muntanya de l'Alta Ribagorça, Boí Taüll, tanca la segona temporada amb FGC amb un total de 132.940 persones usuàries. La temporada ha estat marcada a nivell meteorològic per episodis de vent molt fort que succeïen les nevades intenses.

Procés de transformació digital en la venda

Les estacions d'FGC han culminat el procediment d'instal·lació del control automatitzat d'accés als remuntadors i de màquines automàtiques de venda de bitllets i forfets i expedició de reserves d'aquests títols als diferents punts d'accés a l'estació. S'han instal·lat fins a 55 màquines de venda de forfets i bitllets, 73 màquines de control d'accés a remuntadors i andanes del tren Cremallera de Núria i 80 punts de venda i expedició automàtica de bitllets i forfets. En conjunt, les estacions d'FGC han comercialitzat forfets i bitllets sense assistència de personal en punt de venda per un total del 49,37% del volum total de negoci.