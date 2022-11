FGC ha presentat la temporada d'hivern 2022-2023 a les seves sis estacions d'esquí (la Molina, Vall de Núria, Vallter, Port Ainé, Espot i Boí Taüll), amb novetats com que hi haurà wifi gratuït a tots els dominis esquiables i que s'amplia fins a 63 les màquines de compra i recollida de forfets i bitllets, de les quals 25 són quioscos de venda automàtica.

"Actualment, el 49% de bitllets i forfets es venen de forma automatitzada, amb avantatges com la comoditat de fer-ho des de casa, sense cues a taquilles i amb accés directe a pistes", ha comentat el director d'FGC Turisme, Toni Sanmartí.

Altres novetats són la remodelació i adequació de la pista Barcelona a la Molina i la celebració dels Campionats del Món d'Esquí de Muntanya a Boï Taüll.

FGC ha exhibit les principals novetats de la pròxima temporada d'hivern -amb millores a les sis estacions- a través d'una experiència immersiva al Centre d'Arts Digitals Ideal. A la Molina, destaca per sobre de tot la remodelació i adequació de la històrica pista de Barcelona, amb 4,7 quilòmetres de longitud, un desnivell de 859 metres i un pendent màxim del 61%. Uneix la cota més alta, ubicada al Niu de l'Àliga, amb la base del telecabina-Cadí Moixeró. La pista s'ha condicionat amb 73 innivadors d'última generació i espera poder acollir en un futur una de les proves de la copa del món d'esquí alpí.

Nadal en família a Vall de Núria

A Vall de Núria sobresurt l'activitat per celebrar el Nadal a Vall de Núria, del 3 de desembre al 7 de gener, amb una nova proposta d'activitats per gaudir de la màgia nadalenca en família (tallers creatius, tió, passejades nocturnes en raquetes i en retrac i visites guiades). En paral·lel, a Boí Taüll s'han condicionat dues noves pistes (la Regalèssia i la Carretes), s'ha reasfaltat el pàrquing i l'estació de l'Alta Ribagorça acollirà el Campionat del Món d'Esquí de Muntanya, del 26 de febrer al 4 de març del 2023, amb cinc proves diferents: esprint, vertical, individual, relleus i la cursa per equips, amb la presència dels millors especialistes internacionals.

Mirador astronòmic a Port Ainé i tubbing de 140 metres a Espot

A Port Ainé destaca el nou mirador astronòmic al costat de l'Hotel Port Ainé i també l'asfaltat del pàrquing la Rabasta a la cota 2000, mentre que a Espot s'ha instal·lat una pista de tubbing d'uns 140 metres de llarg al Parc Lúdic. Finalment, a Vallter s'han millorat els accessos, es reobre la sala de pícnic i s'incorporen dues escoles d'esquí, una d'elles també empresa d'esports d'aventura. "També volem destacar que continua el programa de fidelització ClubPiriNeu365, amb avantatges i esdeveniments per als usuaris registrats", ha puntualitzat Sanmartí.

Per la seva banda, la presidenta d'FGC, Marta Subirà, ha destacat el compromís amb la sostenibilitat, el medi ambient i el territori de les estacions de muntanya d'FGC. "Des del 2018 hem reduït un 66% les emissions de gasos d'efecte hivernacle i hem limitat un 26% el consum d'aigua, un tema que enguany és especialment sensible", ha reconegut Subirà. "A més, des de fa anys, l'energia que consumim és 100% d'origen renovable i solar, estem treballant en la descarbonització de tot el parc de vehicles i també en la substitució dels canons d'innivació per canons més moderns i d'última generació", ha enumerat la presidenta d'FGC.

"Ens permeten fer més neu amb menys energia i menys aigua. I això no deixa de ser un element més d'adaptació al canvi climàtic", ha conclòs Subirà.