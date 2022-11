La temporada de neu 2022-23 es presenta carregada de novetats a l'estació d'esquí de Porté Puymorens, que enguany estrena unió comercial i d'explotació amb Formigueres i Cambra d'Aze. les tres operaran conjuntament sota el nom de Trio-Pyrenées.

Dijous passat, 17 de novembre, el consorci de Les Neus Catalanes, sota la qual s'agrupen les 8 estacions d'esquí de la Catalunya del Nord, van presentar la temporada 2022-23 a Barcelona. Eric Charre, director de l'estació de Portè Puymorens i també director general de la nova societat que ha d'explotar comercialment Trio-pyrenees, va explicar que "les tres estacions reben finançament del govern departamental dels Pirineus Orientals. La xifra, de trenta milions d'euros, es divideix en terços d'igual import per a cada estació".

Amb aquesta xifra les estacions aconsegueixen planificar i modernitzar instal·lacions (remuntadors, neu produïda, maquinària i edificis), els serveis que ofereixen i unifiquen la gestió comercial sota la marca que les agrupa. "Cadascuna de les estacions decideix quines són les prioritats a l'hora d'invertir i quin és el calendari d'implementació", va detallar Eric Charre durant la presentació.

Nou telecadira de 6 places

I dins Trio-pyrenees, una de les estacions que enguany presenta força novetats i millores és Porté Puymorens. L'estació de la vall de Querol té molt avançades les obres del nou telecadira desembragable de 6 places Dôme de la Mine. Aquest nou telecadira, que es preveu obrir al públic aquest mes de desembre, permetrà elevar la cota de l'estació en 70 metres més, a la vegada que permetrà allargar tres pistes i crear-ne de noves, entre les quals dues de negres: Martin Bonis i Le Cirque.

Una food-truck

L'altra novetat és de caràcter gastronòmic, i passa per la incorporació d'una food-truck. Jordi Pardinilla, un dels responsables comercials de l'estació, va explicar que aquesta ha estat adaptada per moure's sobre la neu i podrà ubicar-se en diferents sectors de l'estació i va avançar que "canviarà de lloc cada dia oferint menjar ràpid, tipus entrepans, i també begudes. En funció de la meteorologia es podrà ubicar en llocs diferents cada dia, tant pot ser a la cota més alta com en cotes mitjanes o baixes".

A més d'aquestes dues importants novetats, els esquiadors també veuran implementades a Porté-Puymorens les portes electròniques als telecadires, amb el conegut sistema de Forfet mans lliures.