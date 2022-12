El Pirineu de les comarques de Lleida encaren la nova temporada d’esquí amb la perspectiva d’una bona acollida per part dels aficionats gràcies a una inversió rècord de 24 milions d’euros en les instal·lacions, la qual cosa permet als seus gestors aspirar a repetir es 1,5 milions de forfets venuts com en la campanya anterior. L’oferta d’esquí de Lleida és ideal per ales sortides en família.

El domini esquiable de les comarques de Lleida format per onze estacions i un total de 505 quilòmetes de circuits i 247 pistes alpines mou un escenari econòmic de 900 monitors i 26.000 places d’allotjament turístic, més enllà de les de segona residència. L’esquí alpí el formen les estacions de Baqueira Beret, Boí Taüll, Port del Comte, Tavascan, Espot Esquí i Port Ainé. Mentre que les nòrdiques són les de Sant Joan de l’Erm, Tuixent-la Vansa, Virós-Vallferrera, Lles de Cerdanya i Aransa. Igualment, també ofereixen circuits nòrdics les estacions de Baqueira i Tavascan. Amb aquestes xifres, el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida calcula que l’impacte econòmic directe de les estacions d’esquí del Pirineu de Lleida la temporada 2021-2022 va ser d’uns 270 milions d’euros. D’aquesta aportació, 43 milions van derivar de la venda neta de forfets i altres 228 milions, de l’impacte directe de vendes. A aquesta xifra caldria afegir l’impacte indirecte no estimat, segons han apuntat des del mateix Patronat. Així, amb el repte de continuar aquesta línia de bons resultats, l’ens turístic promociona la nova temporada de neu 2022-2023 amb una campanya que porta per lema «Lleida t’espera de nou. Vine i viu-la!». Des l’ens provincial han explicat que el lema «convida a gaudir de la neu i l’esquí al Pirineu de Lleida i va associada a la web del Patronat, on es podrà trobar les diferents propostes del territori en aquesta època de l’any». Les estacions del Pirineu de Lleida ho tenen tot a punt per la nova temporada, fins al punt que des de dissabte de la setmana passada ja es pot esquiar a Baqueira Beret. L’objectiu de la resta de camps de neu és estar operatives de cara al pont excepcionalment llarg de la Constitució i la Puríssima d’aquests pròxims dies. La previsió és poder tancar la temporada el 10 d’abril, Dilluns de Pasqua, de manera que si es compleixen totes dues fites, la campanya d’enguany serà de 136 dies d’esquí. Una modalitat creixent al Pirineu de Lleida és també la de l’esquí de muntanya, gràcies a les condicions de neu i la xarxa de refugis.