Continuen les millores a Puigmal 2900, després que l'any passat fos la gran novetat al Pirineu amb la seva reobertura. Enguany el plànol de pistes consolida els traçats ja oberts la temporada passada, i a més incorpora les pistes vermelles Prat de Tossa i Núria, i les pistes negres Combe Noire, Lagopede, Rhodos i Rameaux. L'aposta d'enguany també passa per l'adaptació d'una pista del sector Artiga com a circuit boardercross. Es continua oferint una zona d'esquí forapista securitzada, entre Prat de Tossa i Núria.

Calendari i horaris d'obertura

Com la resta d'estacions del Pirineu de la Catalunya del Nord, agrupades sota la marca comercial i forfet únic Les Neus Catalanes, a l'estació d'Er també aplicaran mesures d'estalvi energètic aquest proper hivern. Així, els remuntadors estaran oberts de dijous a diumenge al llarg de la temporada, però també cada dia durant la setmana de la Puríssima, les 3 setmanes de vacances de Nadal (del 15/12 al 8/1) i les 4 setmanes de les vacances de febrer (del 4/2 al 5/3). En temporada baixa, els remuntadors no estaran oberts els dilluns/dimarts/dimecres, mentre que el sector de Cotzé romandrà obert per fer senderisme i activitats lúdiques.

Acord entre Puigmal2900 i el Grup Riberach

Finalment, l'estació de Puigmal2900 i el grup d'hostaleria i vitivinícola “DomaineRiberach” han arribat a un acord per a la concessió d'explotació i concessió dels restaurants dePla de Cotzé i el nou i reformat restaurant de Les Planes, amb efectes a partir d'aquest hivern 2022-2023. Un acord que permetrà a Puigmal 2900 oferir una gastronomia de qualitat als seus visitants.