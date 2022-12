La neu caiguda durant el cap de setmana al Pirineu ha estat molt ben rebuda a les estacions d'esquí. En el cas de les de nòrdic, que van començar la temporada dissabte, aquesta ha permès obrir més circuits per a la pràctica de l'esport blanc. Així, si el primer dia només estaven disponibles a la de Tavascan (Pallars Sobirà), entre diumenge i dilluns s'hi han sumat les de Lles i Aransa (Cerdanya) i Tuixent - La Vansa (Alt Urgell). A la resta de complexos es poden fer raquetes i també estan oberts per a usos lúdics. Pel que fa al preu del forfet, aquest ha pujat enguany un 7% després de dos anys mantenint-se congelat. De fet, tot i tenir una despesa energètica menor a la de les pistes d'alpí, també els afecta l'encariment del cost de la vida.

A Lles hi ha actualment 16 quilòmetres de circuits d'esquí de fons disponibles dels 25 que té l'estació cerdana. També estan oberts uns altres 25 quilòmetres d'itineraris per fer raquetes. El cap de pistes del complex, Lluís Sellés, ha explicat a l'ACN que encara hi ha poca neu a la base i que tenen previst començar a produir-ne en aquesta zona, conscients que és "el punt més feble". De moment, l'esquí que es pot practicar és, bàsicament, el de la modalitat "patinador", ja que els circuits estan trepitjats "sense traça". Pel que fa a les raquetes, ha apuntat que ja se'n pot gaudir "força" a les cotes més altes de l'estació.

Sellés ha indicat que es mostren "molt optimistes" i que creuen que el pròxim episodi de precipitacions, previst de cara a finals de setmana, pot fer canviar la situació. "Cada nevada pensem que serà la definitiva, ara se n'acosta una altra i aquesta serà la bona", ha apuntat, tot preveient que aleshores arribarà el moment de poder obrir "amb les condicions habituals". Mentre, dins l'àmbit de l'eficiència energètica, en destaca el fet que el refugi s'ha dotat de plaques solars amb l'objectiu d'estalviar llum provinent de la xarxa convencional.

Per la seva banda, la tècnica de la Mancomunitat de les Estacions d'Esquí Nòrdic, Imma Obiols, ha indicat que la darrera nevada ha suposat per ells una "alegria", tenint en compte que pràcticament no en poden produir i que sempre "costa una mica obrir pel pont de la Puríssima". Així, ha detallat que tot i que l'estat no és encara el més "òptim", podran aprofitar aquesta setmana per atraure visitants que vulguin passejar, esquiar o fer excursions amb raquetes, entre d'altres. A més, el fet que el mes de desembre s'esperi "molt mogut" en termes meteorològics també els fa estar "esperançats" de cara a tenir un bon inici de temporada.

Obiols ha assegurat que l'esquí nòrdic va "captant nous adeptes" i que en els darrers anys s'ha anat "popularitzant", més enllà dels àmbits estrictament esportius. La tècnica de la Mancomunitat també ha posat en valor el potencial de les estacions com a "lloc segur" per a l'excursionisme a l'hivern. Així, ha dit que en el cas de les raquetes hi ha hagut un augment "exponencial" d'usuaris en els darrers deu anys. A més, ha destacat que dur a terme aquesta pràctica dins aquests circuits permet que, davant de qualsevol tipus d'incidència, s'activi de seguida un servei de recollida i/o trasllat a un refugi.