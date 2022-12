L'estació d'esquí de Les Angles va inaugurar la temporada dissabte passat i des d'aleshores ha anat ampliant el nombre de pistes i remuntadors dia a dia. Aquest dimarts, en ple pont de la Puríssima, l'afluència d'esquiadors va ser notable. De fet, és habitual que el primer cap de setmana de desembre, i la setmana en què s'escau la festivitat de la Puríssima, l'afluència d'esquiadors a les estacions nord-catalanes sigui alta. O molt alta.

Com passa amb les del vessant sud del Pirineu, el període en el qual s'escau el Pont de la Puríssima és una data important. La visita d'esquiadors de les comarques barcelonines i gironines, però també de la resta de l'Estat espanyol, acostuma a ser clarament la predominant.

Clients d'arreu de l'Estat

D'entre els clients del sud de la frontera que aquest dimarts han estat esquiant en aquesta estació del Capcir, la majoria d'ells s'allotgen a la zona, sigui en apartaments de temporada o en hotels. Molts repetiran l'esquiada d'aquest llarg pont de cinc dies a la mateixa estació, però una altra part esquiaran en altres estacions. I és que la proximitat entre elles és un dels atractius que ofereix la zona i que sedueix als esquiadors que escullen el Pirineu de la Catalunya del Nord per passar-hi aquests dies.

Ruben Bernardos i Pablo són dos amics que venen de Madrid i Pamplona respectivament. Són lectors habituals del portal Nevasport i, per tant, aficionats més que confirmats a conèixer destinacions de neu i voler saber més del món de la neu de qualsevol racó del Pirineu.

S'han agafat tota la setmana per conèixer la zona dels Pirineus orientals de França. Ahir mentre esquiaven per Les Angles, RubenBernardos explicava que "teníem moltes ganes de conèixer aquesta zona, de la qual n'hem sentit a parlar molt, i no havíem pogut visitar mai. Amb aquesta llarga Puríssima se'ns ha obert l'oportunitat de fer una estada per conèixer totes aquestes estacions".

Pablo corrobora les paraules de Ruben i detalla que "havíem llegit sobre la zona i ens va despertar curiositat per venir. I ens hem trobat que per al poc que ha nevat a tot el Pirineu les condicions estan sent molt bones. Demà anirem a Font Romeu i passat a Portè Puymorens, però també tenim intenció de fer una escapada a Ax Les Thermes el dissabte, o potser al Pas de la Casa".

El director de l'oficina de Turisme dels Angles, Antonio Martin, declara que aquest dimarts "la facturació d'aquests dies creiem que acabarà sent similar a la de l'any passat, però en el cas d'avui 6 de desembre segurament quedarà per sota. Ja ho veurem a les 5 de la tarda". Martín també destaca que aquests dies el 80% de la clientela o més "és d'origen català. Són dies en els quals només sent parlar en català o castellà".

50% dels remuntadors i 18 pistes sobre 55

Sobre el terreny, les nevades al Capcir van deixar fa 10 dies un gruix de neu massa just per obrir tot el domini, per això l'ajuda de la innivació ha estat cabdal per poder obrir l'estació. Per sort ha fet fred, continua fent fred a les nits, i això fa que dia a dia s'estiguin obrint més pistes.

El responsable de l'oficina de Turisme ha volgut destacar que "les condicions de la neu són igualment bones. A part de les pistes i remuntadors oberts en un 50% del total, tots els serveis de restauració estan en funcionament. La previsió és continuar obrint més pistes i remuntadors en els dies vinents" ha afirmat. "Tot just comença la temporada, estem tenint una bona arrencada i la situació tendirà a millorar en els pròxims dies" ha conclòs.

Estat de pistes de Les Angles en data del 07/12/2022

Pistes: 18 de 55

Remuntadors: 50%

Gruix de neu: 40 cm

Tots els sectors oberts.