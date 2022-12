L'Estació Nòrdica del Capcir, creada l'any 1982, ha anat creixent en extensió i en activitats al llarg d'aquests 40 anys, una xifra rodona que se celebrarà amb una temporada plena d'activitats i que se sumaran a les habituals. I és que aquest recinte va néixer com un referent de l'esquí nòrdic clàssic (dos raïls) o l'estil patinador i s'hi han afegit les raquetes de neu, la marxa nòrdica, els trineus arrossegats per gossos, el biatló, el fat bike o l'skijoëring (hípica o canina). Aquestes i altres menys conegudes, però que també es realitzen sobre la neu, tenen el seu punt de trobada a l'estació del Capcir.

Tres àrees per a l’esquí nòrdic

L'Estació de nòrdic queda distribuïda en tres àrees; la Calma, la Llosa i els Estanyols. A més, enguany ha estat distingida amb el segell "4 pins", un reconeixement de la marca Nòrdic France.

Pel que fa a les xifres, en el seu conjunt ofereix 1 domini d'esquí nòrdic que suma 56 km, als quals cal afegir 52 km de vies blanques (per a activitats com el fat-bike o els trineus arrossegats per gossos, entre altres) i un total de 93 km de circuits per a les caminades en raquetes sobre la neu.

Per a celebrar els 40 anys, l'estació de nòrdic posa en marxa 8 nous espais pic-nic a l'aire lliure i una nova zona d'aprenentatge, que serà d'accés 100% gratuïta. I com a activitat estrella, hi ha programades 4 sortides en lluna plena amb raquetes de neu o en esquí nòrdic.

Reforç de la informació

Una de les qüestions que enguany es millora a l'estació de nòrdic fa referència a la informació. Tota l'actualitat referent a l'estat dels circuits i l'estat de la neu de les diferents zones o àrees, es podrà consultar via web l'aparat específic de l'snow report. Per complementar aquesta informació hi ha dues webcams instal·lades a coll de la Llosa i a la Quillana.

Cada zona, una identitat i activitats diferents

Com és normal, les diferents zones de l'estació de nòrdic, tenen els seus propis en serveis i activitats. Per posar un exemple, el Refugi del Coll del Torn, que disposa d'una terrassa orientada sud amb una vista panoràmica única sobre el Pirineu oriental, esdevé l'espai perfecte per a practicar amb raquetes de neu o l'esquí nòrdic cap al coll de la Llosa. Des d'aquí ens podem traslladar amb esquí nòrdic fins al sector de la Clavera (6,5 km), fer un pícnic, i observar el mar amb els esquís calçats. O perquè no, practicar l'esquí de muntanya o raquetes fins al coll de Creu.

Aquest refugi obre de mitjans de desembre fins a mitjans d'abril, i cada dia durant l'obertura de l'estació d'esquí nòrdic del Coll de Llosa. Es recomana reservar al 06 31 11 97 84.

Activitats alternatives a l'esquí nòrdic

L'estació promou el senderisme amb circuits especialment dedicats a l'activitat específics i gratuïts, on podrem realitzar caminades amb raquetes de neu o els trineus arrossegats per gossos. També es pot practicar amb les bicicletes elèctriques (o no) Fat-Bike de roda ampla per a pedalar sobre la neu a través de les vies blanques esmentades més amunt, o també les sempre exclusives passejades a cavall.

L'estació de nòrdic del Capcir també ofereix la possibilitat d'iniciar-se en el biatló, i és que en aquest sentit ens trobem en una terra d'esquiadors olímpics. Els Pirineus de la Catalunya del Nord són l'espai on va néixer i es va formar Martin Fourcade.

En definitiva, aquest any l'estació de nòrdic del Capcir es vol posicionar com un espai ideal per als qui busquen natura, neu, paisatges poc coneguts i espectaculars i en els quals practicar activitats físiques en un entorn sense massificacions i on només es respira l'ambient de la neu i l'alta muntanya. Els 40 anys són, doncs, una bona oportunitat per conèixer aquest espai del Pirineu de la Catalunya del Nord. Us hi animeu?

L'agenda imprescindible dels 40 anys

Aquestes són les activitats apuntades a l'agenda per a celebrar els 40 anys de l'estació de Nòrdic i que convé tenir ben presents.

La Puríssima: activitats del 3 al 6 de desembre, amb neu o sense neu.

24 de desembre: Festa de Nadal, amb visita del pare Noel.

Dissabtes de gener a març: Cursets col·lectius d'esquí de fons: 8 dissabtes de gener a març. Una hora de durada a 5 €/pers, amb monitor titulat i grups mínims de 12 persones.

Sortides nocturnes a la Llosa: programades per al dijous 8 de desembre, dissabte 7 de gener 2023, dissabte 4 de febrer 2023 i dimarts 7 de març 2023.

L'agenda de les competicions