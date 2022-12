L'aparcament de les Airelles de Font Romeu Prineus 2000 era plena aquest dilluns, 5 de desembre, d'esquiadors catalans, balears i valencians. És una escena freqüent que cada any es repeteix pel pont de la Puríssima: a les cues dels remuntadors, la llengua catalana i la castellana és l'habitual aquests dies. I des de l'estació, asseguren, l'arrencada de temporada d'esquí ha estat "bona".

La Puríssima, el tret de sortida

La setmana de la Puríssima és important per a les estacions de la Catalunya del Nord, que ja fa anys que van adaptar la seva data d’obertura de temporada a aquesta singularitat del calendari festiu de l'altra banda de la frontera. La facturació d'aquests dies pot suposar entre un 10 i un 15% del total de la campanya de neu.

Maude Lletché, responsable del departament comercial de Font Romeu, explica que “el client català o espanyol varia al llarg de la temporada, pot estar entre un 10 i un 25%. Però just aquesta setmana potser arribarem al 80”.

Així, ha posat d’exemple l’aparcament de les Airelles per corroborar en part aquestes xifres. Però també ha volgut assenyalar que no només reben un alt percentatge de clients del sud de la frontera, també treballadors d’origen ‘sud-català’. “Ocupen llocs en diferents departaments, com ara a remuntadors, pisters o a les trepitjaneus...”, ha declarat.

Una bona arrencada

La responsable comercial de Font Romeu Pirineus 2000 està satisfeta de l'arrencada de la temporada. Com a exemple, calculava que per aquest dilluns s'esperaven uns 2.000 esquiadors. Assegura que les condicions de neu a l'estació estan sent bones. "Hem tingut sort, perquè fa uns deu dies va caure neu natural i ara cada dia estem produint neu i estem ampliant progressivament els quilòmetres esquiables. En els pròxims dies acabarem d'obrir Calma Nord i esperem pel cap de setmana tenir la cara nord oberta al complet, i, per tant, gairebé tot el domini al 100%", raona.

Les novetats per enguany a Font Romeu

Enguany Font Romeu i Pirineus 2000 ja tenen una connexió per pista d'esquí més directa gràcies a la posada a punt de la passarel·la que unirà les pistes Llevant, al sector de Font Romeu, i Fornells, al sector de Pirineus 2000. D'aquesta pista en destaca que "serà bonica d'esquiar, perquè els paisatges que ofereix a la part alta són diferents dels de la baixa, canvia l'orientació i això la fa molt maca, amb panoràmiques úniques sobre la Cambra d'Ase".

L'obertura nocturna per a sopars i altres activitats après-ski del restaurant La Gallina, situat al capdamunt del sector Airelles és una altra de les novetats. "S'hi podrà pujar amb la "retrac" adaptada, La Gallineta, que incorpora una cabina per al transport de fins a 20 persones", ha afirmat.

Mesures d'estalvi energètic

Com la resta d'estacions del Pirineu, a Font Romeu també aplicaran mesures d'estalvi energètic aquest proper hivern.

Entre aquestes en destaquen el fet de reduir la velocitat dels telecadires, però ha comentat que "la mesura no s'aplicarà en les hores de màxima afluència, però sí la resta de dies. En funció del gruix d'esquiadors que accedeixen a les portes, els conductors regularan la velocitat del remuntador" i ha volgut destacar que "reduir la velocitat suposa un estalvi important, i si bé farà que els esquiadors s'hi estiguin algun minut més per fer el trajecte, penso que no queda més remei que fer-ho".

A banda d'aquesta qüestió, s'han equipat el 100% de les trepitjaneu amb sistemes de GPS i sondatge, amb els quals podran optimitzar els treballs sobre la neu i reduir el consum de combustibles i, finalment, també s'ajustaran les hores i les zones a l'hora d'activar la producció de neu.