El director de l’empresa d’activitats d’aventura Altitud Extrem, Xavi Fanlo, apunta que la manca de neu ha limitat les sortides en raquetes i l’esquí de muntanya.

De quina forma afecta la manca de neu les activitats d’aventura?

La falta de neu provoca que no vingui tanta gent a la muntanya, de forma que també ens acaba afectant. Quan el paisatge és bonic i fa bon temps, és quan més treballem amb activitats com el parc d’aventures, les rutes amb raquetes o l’esquí de muntanya.

Quina ha estat la demanda durant aquestes festes de Nadal?

Aquest Nadal hem registrat més presència de públic en activitats com el parc d’aventures, adreçat principalment al públic infantil, mentre que altres propostes com les rutes amb raquetes de neu o activitats de senderisme i d’esquí de muntanya han quedat més limitades per la manca de neu.

Durant la resta de l’any, quines són les principals activitats que oferiu?

La nostra empresa treballa d’una forma molt estacional, amb pics de feina durant les vacances de Nadal i els mesos d’estiu, quan l’oferta es concentra en activitats com barranquisme, escalada i espeleologia.