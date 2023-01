Les sis estacions de muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) han tancat les festes de Nadal, Cap d’Any i Reis amb un balanç d’afluència de 151.666 persones usuàries entre el 24 de desembre i el 8 de gener. D'aquestes, 41.836 esquiadors corresponen a la Molina.

El Nadal d'enguany ha estat un període de poc fred i poca neu. Tot i així, segons FGC, la feina feta pels serveis de producció de neu i preparació de pistes ha permès que les estacions obrissin una mitjana d’entre el 70-75% d’instal·lacions i el 55% km esquiables.

La Molina tenia obertes aquests dies 29 pistes, amb 27 quilòmetres esquiables i, a banda dels esports d'hivern, han ofert activitats alternatives com un passeig panoràmic en el Telecabina Cadí-Moixeró. Cal destacar també la celebració de la primera cursa de l’any, el Descens Infantil, una de les més antigues d’Europa que compta ja amb set dècades d’història i on van participar 120 nens i nenes entre els 0 i el 7 anys; la Marxa Popular Nocturna d’esquí de muntanya; i la baixada de Torxes per rebre a SSMM els Reis d’Orient. Els 41.836 visitants, però, són una xifra menor a la del Nadal del 2021, quan l’estació ceretana va disposar de molta neu i pràcticament tot el domini obert.

La falta de neu també ha provocat que els Campionats del Món de Para Snow que s’havien de celebrar a La Molina del 20 al 29 de gener s'hagin posposat dos mesos i es faran del 8 al 19 de març.

El balança a les altres estacions de FGC

Boí Taüll, a l’Alta Ribagorça, ha acollit la visita de 39.032 persones usuàries. Aquesta xifra significa un augment del 25% envers la temporada passada. Ha estat fonamental per assolir aquest èxit de visites que l’estació lleidatana ha comptat amb molta més neu que l’any passat per aquestes dates, obrint el 70% del domini esquiable fins a sumar 32 pistes per a tots els nivells. També ha ajudat el programa intensiu d’activitats lúdiques i socials que han aportat molt ambient a pistes.

A la comarca del Pallars Sobirà, l’estació d’Espot ha acollit fins a 15.584 persones i ha obert el 64% de les pistes i el 100% de remuntadors. Aquesta xifra és lleugerament superior a la passada temporada, amb un 1,6%. El nou tubing ha estat un èxit i ha aconseguit doblar les xifres del Parc Lúdic en aquest mateix període de l'hivern passat. Aquestes festes han estat amenitzades amb un tast de vins i formatges locals, una baixada de Torxes i una xocolatada el dia de l’arribada de SSMM els Reis d’Orient.

Pel que fa a Port Ainé, 27.189 persones han visitat l’estació, amb una lleugera baixada respecte la temporada passada. Han pogut gaudir del 68% de les pistes de l’estació de Rialp i s’han obert el 86% de remuntadors.També es van dur a terme activitats com el vermut musical o l’arribada de SSMM els Reis d’Orient i la baixada de torxes a pistes. Per la seva banda, l’hotel Port Ainé 2000 ha penjat bona part de les vacances el rètol de complet i l’ocupació mitjana ha estat de més del 90%.

A les estacions del Ripollès, Vall de Núria ha rebut la visita de 21.001 persones. L’estació de muntanya a obert el 73% de les seves pistes i el 100% dels remuntadors, sumant fins al 75% de quilòmetres esquiables. Les persones visitants han pogut gaudir de del Nadal a Vall de Núria amb activitats ben diverses per a tots els públics. Ha tingut especial èxit l’oferta del Parc Lúdic on s’ha viscut de manera molt especial les dates assenyalades.

D’altra banda, Vallter ha registrat 7.024 visitants. L’estació́ més oriental dels Pirineus ha obert el 15% de les seves pistes per la manca de neu, fet que ha significat una notable baixa de visitants envers l’any passat. Per tal d’adaptar-se a la situació ha ofert un ampli ventall d’activitats alternatives a l’esquí, com la pista de trineus, tallers creatius per als més menuts, circuits per a la pràctica d’excursions amb raquetes de neu i esdeveniments molt nadalencs com la festa del Cagatió i el simulacre de les campanades per Cap d’Any.