Les nevades d'aquesta setmana al Pirineu han estat molt ben rebudes per les set estacions d'esquí nòrdic catalanes. La majoria d'elles han pogut tornar a oferir, des d'aquest divendres, els circuits de fons i tant Guils Fontanera (Cerdanya) com Virós-Vall Ferrera (Pallars Sobirà) preveuen tenir-los disponibles en els pròxims dies. A tots els complexos es poden fer raquetes i estan oberts per serveis turístics, segons indiquen des de Tot Nòrdic. En el cas de l'estació de Tuixent-la Vansa, a l'Alt Urgell, la neu ha permès obrir el seu domini al 100%, amb 25 quilòmetres per fer esquí de fons i uns gruixos que oscil·len entre els 25 i els 30 centímetres. Ara confien que les baixes temperatures ajudin a conservar-la durant la resta de temporada.

El director de l'estació de Tuixent-la Vansa, Albert Nadal, ha explicat que tot i que enguany la neu "ha tardat una mica en arribar", les condicions són òptimes per poder-la gaudir. En aquest sentit, ha detallat que no es tracta d'uns gruixos "excepcionals" però sí suficients per poder estar operatius. També ha dit que n'han rebut més quantitat de la que esperaven, tenint en compte que el temporal d'aquesta setmana venia pel nord, i que aquesta permetrà reforçar la que n'havien produït i transportat dels punts on encara en quedava. Nadal creu que el fet que es mantinguin les baixes temperatures durant la resta de mes farà que la base de neu quedi molt sòlida. Així, ha indicat que "a no ser que hi hagi un canvi de temps brusc, que no s'espera" es pot assegurar gairebé tot el que queda de temporada. També ha recordat que en aquesta zona és habitual que nevi entre finals de desembre i principis de gener i que el complex és viable amb les activitats escolars que es duen a terme durant aquest trimestre i "alguns caps de setmana potents". Alumnes de l'escola El Vinyet de Solsona, que aquest divendres començaven les classes de nòrdic en el marc del programa Esport Blanc Escolar, han estat alguns dels primers usuaris que ha tingut l'estació alturgellenca. Una mestra del centre, Vanessa González, ha dit que tot i que fa fred, creu que han "triomfat" perquè han pogut gaudir de la neu. Mentre, Pere Serral, que també ha anat a fer fons, ha valorat molt positivament les condicions dels circuits i creu que aquest cap de setmana serà "molt bo" per anar a esquiar.