Les estacions d'esquí de Vallter 2.000 i Vall de Núria (Ripollès) no han obert aquest diumenge a causa del fort vent. A Vallter, es manté entre els 50 i 60 quilòmetres per hora amb ràfegues puntuals que superen els 100 quilòmetres. La temperatura es mou al voltant dels -10 graus, amb una sensació tèrmica que arriba a baixar dels -20 graus. Unes xifres similars a les de Vall de Núria, on el vent és menys habitual. El director de Vallter, Enric Serra, explica que amb aquestes ventades "l'estació no pot obrir perquè no es compleixen les condicions de seguretat" i afegeix que, tot i no ser un motiu per tancar, "tampoc és agradable esquiar" quan fa tant fred.

"Tancar és un perjudici i més durant el cap de setmana, que solen ser els dies de màxima afluència", admet el director de Vallter, que detalla però que el fort vent "és normal a l'hivern". "El que no era normal eren les altes temperatures i la falta de precipitació que teníem fins ara", determina. De fet, aquesta temporada, i a causa precisament de les temperatures elevades i la falta de precipitacions, no està sent un bon any per les estacions d'esquí. La del 2022 va ser, segons paraules d'Enric Serra, "una de les millors per Vallter". I el contrast, assegura, és gros. Enguany, s'ha patit una davallada de la venda de forfets, però també de tots els serveis de l'estació des de lloguer de material, passant per la reserva de classes d'esquí i, en conseqüència, les consumicions als bars. I no només per l'estació, "la falta de neu la pateix tota la vall de Camprodon", amb menys reserves a hotels i restaurants. Convé que nevi Amb tot, esperen que la previsió del descens de temperatures "permeti encarar la temporada amb més alegria". Fins ara, a Vallter només hi havia obertes les dues pistes de debutants amb tres remuntadors i la zona de trineus. "Convé que nevi", insisteix Serra, que detalla que tot i que es poden ajudar produint neu amb canons, no és viable fer tota la que necessiten perquè "la xarxa de neu artificial és només de suport a la natural". "Quan hagi passat l'episodi de vent, que sol durar entre dos i tres dies, mirarem si podem obrir alguna pista més", conclou.