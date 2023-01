Aquest cap de setmana hem visitat l’espai de Cambre d’Aze by TrioPyrénées. Ho hem fet en una ambient hivernal marcat per una nevada constant que ens ha permès esquiar en unes condicions òptimes. Des del peu de pistes, diversos visitants han destacat aquesta qualitat de la neu. I també hem parlat amb els responsables de l’estació, que ens han explicat les promocions que ofereixen i les noves inversions previstes per la temporada que ve.

En un ambient, per fi, ja del tot hivernal, aquest cap de setmana hem visitat l’espai de Cambre d’Aze by Trio-Pyrénées. Esperàvem una jornada més aviat ventosa, però el clima ens va sorprendre gratament amb una nevada constant que, tot i acompanyar-nos durant tot el matí, ens va permetre gaudir com mai de les pistes i, sobretot, de la qualitat de la neu. I no vam ser els únics.

Entre els esquiadors que freqüentaven les pistes ens hi vam trobar diversos barcelonins, i el missatge que ens van donar va ser unànime: l’estat de la neu, immillorable. A primera hora, per exemple, en Baltasar ja ens explicava, des de Sant Pierre, que la neu estava «molt bona, d’aquella que cruix, que és la millor», i que el dia prometia. L’Héctor Joan, de Puigcerdà, també va confirmar que la neu estava «estupenda», i la Laura, de Barcelona, la va titllar de «perfecta».

Una estona més tard en Carlos Roldan, que venia de Castelldefels amb uns amics, ens va explicar que tenen una casa a Puigcerdà i van decidir pujar a aquesta estació «perquè ens han dit que la neu està perfecta, i res més que dir. Això és increïble, el paradís!». I en Ramon Aurell, de Barcelona, també estava allotjat a la Cerdanya i ens va dir: «Hem vingut a fer avui esquí a Cambre d’Aze i està espectacular. A recer del vent, que és lo maco. La neu està estupenda. Dia una mica tapat, però amb bona visibilitat i gaudint moltíssim».

Inversions i promocions

Durant la nostra visita, també vam parlar amb els responsables de l’estació. El director de Cambre d’Aze by Trio-Pyrénées, Jéremy Laubrai, va destacar la bona acollida dels visitants catalans, i va estar d’acord amb ells en què era una jornada excepcional. Ens va explicar que les últimes nevades els havien permès «reobrir el domini considerablement», va destacar el bon estat de la neu, i va avançar que amb les neus previstes per aquests dies podran obrir encara més pistes i remuntadors.

Per la seva banda, el director general de Trio-Pyrénées, Eric Charre, va explicar que de cares a la propera temporada hi ha prevista una inversió molt important a l’espai Cambre d’Aze. «Són tres tipus d’inversió», va matisar. «La primera serà per reformar completament el peu de pista al sector d’Eine». Aquí, s’hi desmuntaran els telesquís i s’hi posarà una cinta. La segona inversió serà per a millorar la innivació. «I l’última, per millorar l’acollida de gent a dins dels restaurants i serveis».

Per últim, la responsable de Comunicació de Trio-Pyrénées i de Cambre d’Aze, Edith Mestre, va voler aprofitar per recordar les diverses promocions que ofereix Trio-Pyrénées. «A Cambre d’Aze, cada dimecres convidem els estudiants amb un 50% de reducció sobre el forfet de dia», va començar dient, per després afegir: «A Formigueres, cada dilluns són els artesans i els comerciants que també tenen 50% de descompte. I a Porté-Puymorens cada dijous són les dones que són convidades».