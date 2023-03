L'estació de nòrdic de Lles de Cerdanya, situada a la Cerdanya i al terme municipal de Lles, va ser fundada l'any 1970. Actualment, està associada a Tot Nòrdic, l'entitat supramunicipal que agrupa les estacions de fons del Pirineu català. La seva base principal es troba a la zona del refugi de Cap de Rec, a 1.956 m d'altitud, al vessant sud de la Tossa Plana de Lles (2.916 m). S'hi arriba per una carretera pavimentada de poc més de 7 km des del centre del nucli urbà de Lles de Cerdanya.

L'estació de Lles està unida per la seva part alta amb l'estació també de nòrdic d'Aransa. Juntes ofereixen més de 50 km de pistes trepitjades, fet que els permet ser el centre de nòrdic més gran del vessant sud del Pirineu. A més, també ofereixen circuits de raquetes de neu, zona de trineus i l'esmentat refugi de Cap de rec que permet allotjar-se a peu dels traçats. És a Cap de Rec on se situen tots els serveis bàsics, com ara restaurant, lloguer de material, escola d'esquí per a modalitats nòrdiques, sanitaris i aparcament.

Un dia de sol radiant i bona neu

La nostra visita a Lles de Cerdanya va coincidir en un fantàstic dia de sol radiant, cel blau, temperatures fredes, neu pols sobre els traçats, també en el bosc de pi negre que envolta l'estació, i força ambient al peu de pistes. Un ambient que venia motivat per la visita d'un grup d'escolars barcelonins, que des de la zona destinada als debutants de Cap de Rec practicaven l'esquí nòrdic gràcies al programa Esport Blanc Escolar, un conveni al qual està adherit l'Ajuntament de Barcelona.

Durant la visita vam comptar amb el guiatge d'Imma Obiols, tècnica de l'associació Tot Nòrdic, a qui vam poder preguntar sobre diverses qüestions de l'associació, sobre la situació actual a les estacions de nòrdic, i sobre les característiques que millor identifiquen el centre de nòrdic de Lles de Cerdanya.

A peu d'un dels traçats més emblemàtics de Lles, a tocar del refugi del Pradell (2.115 m), Imma Obiols ens va explicar que "actualment ens trobem en el millor moment de la temporada per a l'esquí nòrdic. Totes les estacions estan obertes per a l'esquí o les raquetes i tenen gruixos que van dels 20 als 40 cm de neu pols" .

Sobre Lles de Cerdanya va voler destacar que "és una estació amb dues tipologies de clients molt diferents en funció de si és cap de setmana o laborable. Entre setmana funcionem molt amb escolars, amb corredors professionals que venen a entrenar, o amb un perfil d'esquiador que té festa i aprofita per venir a lliscar. Per contra, el cap de setmana és un visitant que tant pot venir en parella, com amb amics o en família".

Sobre la seva procedència, Obiols va afirmar que es tracta bàsicament d'un esquiador català que ve de l'àrea metropolitana de Barcelona, majoritàriament, i després el client més local, que acostuma a venir de la Cerdanya, l'Alt Urgell o el Berguedà. "Però tampoc no hi falten les visites, més o menys habituals de cada any, d'esquiadors que provenen de Navarra o el país basc", va destacar.

Mentre ens trobem aturats en un lateral de la Pista 3, una verda coneguda amb el nom d'Autopista, a la zona del Pla de La Molina i a 2.080 metres observant una panoràmica espectacular sobre la serra del Cadí, i tot un entorn de cims i boscos blancs, van passant alguns esquiadors. Alguns amb estil patinador, i uns altres en clàssic.

El més matiner de tots és l'Albert Vilana, veí de Martinet de Cerdanya, que ens explica que "avui és un dia fantàstic per a gaudir de l'esquí de fons, sense vent, temperatura de la neu perfecta... Aprofiteu aquestes condicions".

Un cas similar és el d'en Bernat Sellés, veí del mateix poble de Lles de Cerdanya i corredor patrocinat per la RFEDI. En Bernat, que ve d'una família 100% esquiadora, s'atura al nostre costat quan falten pocs minuts per les 10 del matí.

En aquells moments cap de nosaltres sap que la seva germana, Laia Sellés (U18), que està competint a Boí Taüll en els ISMF World Championships Skimo 2023, guanyarà medalla d'or en la prova d'esprint alguns minuts més tard. Ens explica que "he vingut a entrenar a casa per preparar les properes curses. Avui està perfecte. Us convido a venir".

Quan ja marxem del Pradell anant cap al Cap de Rec, ens trobem amb la Griselda Ribas, en Genís Gai i en Jonatan Tarifa. La Griselda ens diu amb humor que "avui teníem festa i com que feia bon dia hem decidit venir a esquiar. És el primer dia i, de moment no ens hem trencat res, ha ha!".

Arribats a Cap de Rec, quan ja són més de les 11 del matí, hi ha força ambient d'escolars que fan les seves primeres passes sobre esquís sota les atencions de diversos professors d'esquí, entre els quals en Rai Sunyer i en Víctor Silva. Tots dos coincideixen que el dia és fantàstic, amb sol, bona neu i temperatures agradables. En Víctor ens comenta que estan ensenyant a esquiar a un grup d'escolars que venen de Barcelona.

"Estem gaudint d'un dia fantàstic després de les darreres nevades i d'un gran esport com és l'esquí nòrdic. El que fem aquí és donar-los l'oportunitat de gaudir, aprendre i agafin nocions del que és el nòrdic", raona Silva. Les mateixes raons les corrobora amb paraules molt similars la Leire Fonollosa, professora de l'escola Rec Comtal de Trinitat Vella de Barcelona, que acompanya els escolars en la sortida.

Ens recorda que "és gràcies a la campanya de l'Esport Blanc Escolar que podem participar d'aquestes classes d'esquí de fons. Avui és un magnífic dia i per ells això és una magnífica oportunitat. No tenim molts recursos en el barri on ens trobem i si no fos per aquest programa no podríem ser aquí".

Aprofitar el millor moment de la temporada

Són ja gairebé la una de la tarda i comença a ser hora de pensar en el dinar o en plegar de lliscar. A l'aparcament de Cap de rec continua l'arribada i sortida de visitants que, sense cap mena de dubte, han passat o passaran unes hores de privilegi en aquest entorn. El consens ha estat total entre les persones consultades.

Quan li demanem a Imma Obiols algun suggeriment per als lectors del reportatge, no s'ho pensa dues vegades i ens recorda que "és el millor moment de visitar les estacions de nòrdic. Sigui per esquiar, per jugar amb un trineu o per fer un bon àpat al restaurant. Veniu!".

No hi ha dubte. Qui vulgui apropar-se aquests dies a Lles de Cerdanya, o en qualsevol de les estacions associades a Tot Nòrdic, hi trobarà les millors condicions de la temporada i que són les que us hem explicat en aquesta visita privilegiada d'aquesta setmana a Lles.