La millor estació d’esquí de l'Estat està a Catalunya, segons els World Ski Awards 2025
L’estació rep elogis per la qualitat de la neu, les altes cotes i l’aposta per la innovació i desestacionalització
ACN
L’estació d’esquí de Boí Taüll (Alta Ribagorça) ha guanyat per quarta vegada el premi a millor estació de l’Estat de l’any 2025 pels World Ski Awards. És una distinció que promou l’organització internacional World Travel Awards, que premia l’excel·lència en el sector del turisme de neu en l’àmbit global. L’estació de muntanya gestionada per FGC ja va rebre aquest reconeixement els anys 2018, 2019 i 2020. D’aquesta manera, es vol refermar així la seva posició com a “referent” dins el sector i consolidar la trajectòria exitosa. La qualitat de la neu, les altes cotes, amb el punt més alt dels Pirineus on es pot fer esquí alpí, el Puig Falcó (2.751 metres), la innovació i la desestacionaltizació, són elements que han destacat en el guardó.
L’elecció de les estacions guardonades als World Ski Awards es fa mitjançant una votació popular en línia, oberta a aficionats a l’esquí i professionals del sector turístic.
El president de Ferrocarrils, Carles Ruiz, ha comentat que el guardó els encoratja a continuar treballant en l’aposta per apropar la muntanya a tothom “cada dia de l’any”. En el cas de Boí Taüll, la proximitat al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i el patrimoni romànic de la Vall de Boí, patrimoni de la humanitat, fan que sigui un indret “únic”. El premi, ha afegit Ruiz, és un reconeixement a totes les persones que treballen diàriament perquè Boí Taüll sigui una estació d’esquí i de muntanya “propera i de referència”.
Des de l’estació de la Vall de Boí, el seu gerent, David Ros, ha destacat la “complicitat i implicació” de totes les àrees en el repte de la millora continuada de la qualitat del servei i el producte així com la feina per part de tots els equips de Boí Taüll. Ros també ha valorat els esquiadors habituals que han tornat a donar confiança en l’estació.
