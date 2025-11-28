Consells per posar el cotxe a punt per anar a la neu
Comprovar que els pneumàtics estiguin en bon estat, portar cadenes al maleter o revisar la bateria són alguns dels aspectes que hem de tenir en compte abans de viatjar a la muntanya
Regió7
Amb l’arribada del fred i les primeres nevades, augmenten també els desplaçaments cap a zones de muntanya. Conduir en condicions de neu o gel requereix més precaució i una bona preparació del vehicle. Per això, abans de desplaçar-se a la muntanya és essencial assegurar-se que el cotxe està en òptimes condicions per sortir a la carretera.
Pneumàtics i adherència
Els pneumàtics són l’element més determinant a l’hora de conduir sobre neu. La profunditat del dibuix hauria d’estar per sobre dels 3 mm per garantir una tracció òptima. Els pneumàtics d’hivern no només milloren l’adherència, sinó que redueixen la distància de frenada amb temperatures baixes. A més, és recomanable comprovar la pressió, ja que el fred pot fer-la disminuir.
Malgrat que alguns vehicles disposen de tracció total, en nombrosos ports de muntanya les cadenes continuen sent obligatòries quan la neu comença a acumular-se. Els professionals recomanen portar-les sempre al maleter i assegurar-se que s’ajusten a la mida correcta. Practicar-ne la col·locació abans de sortir pot evitar situacions de nervis en plena nevada.
El sistema de refrigeració és un altre punt crític. Mantenir el nivell d’anticongelant adequat és essencial per prevenir avaries causades per la congelació del circuit. També és important revisar el líquid d’eixugaparabrises i utilitzar-ne un de formulat per suportar temperatures sota zero, ja que la neu i la sal de la carretera poden embrutar ràpidament el parabrisa.
La bateria, especialment vulnerable
La bateria és un dels elements que més pateix a l’hivern i molts dels avisos d’assistència en carretera durant els mesos freds estan relacionats amb problemes d’arrencada. En bateries amb més de quatre anys d’antiguitat, és recomanable fer una revisió prèvia i substituir-les si mostren símptomes d’esgotament.
Visibilitat i climatització
Les condicions de baixa visibilitat són habituals en episodis de neu. Per això, cal comprovar que tots els llums funcionen i que els fars estan nets. Igualment, convé revisar el sistema de calefacció i el desgel del parabrisa, imprescindibles per mantenir la visibilitat i el confort a l’interior del vehicle.
Els serveis de protecció civil recomanen portar al cotxe un kit bàsic d’emergència que inclogui manta, guants, una pala petita, un rascador de gel i una llanterna. En trajectes llargs o zones de risc, és prudent afegir-hi aigua i algun aliment energètic. Igualment, es recomana mantenir el dipòsit de combustible per sobre de la meitat, per si cal mantenir el motor encès durant una aturada prolongada.
Conducció suau i anticipació
Finalment, és important d’adaptar la conducció i evitar moviments bruscos, incrementar la distància de seguretat i utilitzar marxes més llargues per reduir el risc de patinades. En cas de trobar plaques de gel, és clau mantenir la calma i no frenar de manera brusca.
Amb aquests senzills passos es pot reduir de manera significativa el risc d’incidents a la carretera i garantir un desplaçament més segur en plena temporada de neu.
