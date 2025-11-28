Les Angles, el poble estació al cor del Capcir, obre la temporada amb l’icònic Pont de neu rehabilitat
L’estació dels Pirineus Orientals estrena avui la campanya d’esquí que arriba amb millores en les infraestructures i noves experiències
Les Angles, l’històric poble de muntanya que s’ha anat transformant al llarg de les dècades en una estació d’esquí i després en una veritable destinació de muntanya, obre avui les seves pistes, després de les nevades esdevingudes els últims dies al Pirineu francès.
La nova temporada arrenca amb la rehabilitació de l’icònic Pont de neu, després de gairebé 30 anys de servei, per prolongar la vida útil i millorar el confort i la seguretat dels usuaris, preservant al mateix temps l’estètica i la integració paisatgística d’aquest potent element del territori. Una operació que, segons fonts de l’estació «s’inscriu plenament en la dinàmica de manteniment i valorització de les infraestructures del municipi».
D’altra banda, entre les intervencions realitzades abans de l’obertura destaquen la restauració de les xarxes de seguretat i dels esquís, el manteniment de les cabanes i la renovació de la senyalització del domini esquiable.
Noves experiències
L’espai Angléo, Balnéo & Spa llança una nova oferta batejada com «Esprit de Soi», un retir espiritual i de benestar dirigit per professionals titulats, pensat per a reconnectar als participants amb la seva respiració, relaxar la ment i alleujar l’estrès. D’altra banda, es renova la sala Angléo, un espai cultural i d’esdeveniments, que ha estat completament redissenyat per a oferir als espectadors i organitzadors un ambient modern, eficient i immersiu.
L’estació ha aconseguit una nova etapa aquesta tardor, obtenint el seu segon Flocon, la qual cosa demostra el seu major compromís a favor d’un desenvolupament sostenible. El segell Flocon Vert distingeix les destinacions de muntanya compromeses amb un enfocament de turisme responsable. Concedit per l’associació Mountain Riders, valora les accions concretes en favor del medi ambient, de l’economia local, del vincle social i de la conservació dels recursos. Aquesta distinció confirma la voluntat del municipi de conjugar atractiu turístic i respecte pel seu territori.
Les Angles es troba a l’altiplà del Capcir i és la més gran de les estacions de neu del departament dels Pirineus Orientals. Emmarcada pel llac Balcere, compta amb prop de 60 quilòmetres de pistes. Amb gairebé 100 hectàrees de terreny esquiable, el seu domini s’estén en el cor d’un majestuós bosc de pins.
