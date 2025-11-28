Les estacions d'esquí de la regió central arrenquen el motor blanc
Masella va iniciar aquest dimecres l’activitat, la Molina ho farà demà i Port del Comte obrirà pròximament
Les nevades dels darrers dies han permès engegar la campanya d'hivern a les portes del Pont de la Puríssima
Regió7
Les nevades d’aquesta darrera setmana han permès a les estacions d’esquí cerdanes ser les primeres d’obrir. Mentre Masella va estrenar la temporada aquest dimecres, sent la primera de l’estat en fer-ho, la Molina preveu engegar-la aquest dissabte. L’obertura de la campanya d’hivern aquest mes de novembre ha rellançat les previsions del sector del turisme a la Cerdanya de cara al Pont de la Puríssima. Les estimacions situen en el 15% del total anual la part de la facturació turística que es concentra durant el pont, amb un volum de negoci d’uns 20 milions d’euros. La Cerdanya no vivia un pont de la Puríssima amb l’esquí en marxa des de la temporada 2022-2023.
L’estació de la Molina, gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), ha avançat l’obertura de la temporada a aquest cap de setmana. D’aquesta manera, dona el tret de sortida de Pirineu365, que agrupa les sis estacions de muntanya gestionades per Ferrocarrils: La Molina, Vall de Núria, Vallter, Espot, Port Ainé i Boí Taüll. Les nevades dels darrers dies, les baixes temperatures i el treball dels equips de l’estació han permès que la Molina disposi ara com ara de gruixos de neu d’entre 20 i 40 centímetres de neu pols i les condicions òptimes per obrir 14 pistes de les zones de Pista Llarga, Trampolí i Cap de Comella.
També hi haurà operatius 5 remuntadors i el Parc d’Aventura, el Circuit de la Fauna, la Pista trineus Coll Sise, el Tubbing i el Campament de Nadal estaran disponibles. També obriran el Centre d’Esport Adaptat, els guarda esquís i les escoles d’esquí.
Després d’aquest cap de setmana, l’estació romandrà tancada per tal de preparar-se per tornar a obrir el dijous 4 de desembre i ja de forma continuada fins a final de temporada. A més, per primera vegada i com a novetat per encetar la temporada d’hivern 25-26 de Pirineu365, els forfets de temporada de totes les estacions de muntanya de Ferrocarrils es podran fer servir aquest cap de setmana a La Molina.
Masella, la primera d'obrir
Per la seva banda, Masella ha estat la primera estació del Pirineu i de l’Estat a obrir la temporada. El complex cerdà va iniciar aquest dimecres la temporada amb pistes obertes que formen un circuit d’onze quilòmetres de descens i amb gruixos de neu de 30 a 35 centímetres i, a partir d’avui, té la intenció d’anar obrint nous sectors.
L’estació cerdana ha obert una temporada amb la renovació integral de la Sala de Màquines principal, ubicada al Pla de Masella. Des de l’estació han explicat que «això ens permetrà estalviar energia, incrementar la capacitat de producció de neu i millorar l’eficiència global de tota la xarxa de la neu produïda». D’altra banda, també ha substituït parcialment els canons a pistes per d’altres de nous, que són més eficients.
Aquestes millores de la xarxa de la neu són, segons fonts de l’estació, «novetats estratègiques que ens permeten estalviar fins a un 25% d’energia, reduint l’empremta de carboni, controlar el cost de l’energia i, finalment, produir un 30% de neu més».
Port del Comte ultima els preparatius
Pel que fa a l’estació de Port del Comte, al Solsonès, està ultimant els preparatius per poder obrir en els propers dies. Durant la presentació de la temporada que han fet aquesta setmana les estacions d’esquí del Pirineu de Lleida el director de l’estació, Albert Estella, ha parlat de les característiques del complex, situat a la part més al sud de la serralada, amb unes condicions poc favorables per rebre abundants nevades. Estella ha explicat que gràcies als «esforços» dels darrers 20 anys han aconseguit treballar les pistes per fer que amb una base de neu de només 10 centímetres ja s’hi pugui esquiar. Han actuat en la inclinació, han sembrat herba i fins i tot han plantat arbres de gran alçada per aconseguir més ombra i evitar que el sol fongui abans la neu.
