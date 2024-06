Espanya comença amb bon peu a l'Eurocopa davant Croàcia (3-0)

"Aquest és un torneig de moments", ens va advertir Rodri en l'espaiosa sala de premsa de l'Olímpic de Berlín el divendres abans de anar a sopar. I davant Croàcia es va comprovar que el missatge del migcampista ha calat, perquè quan els balcànics començaven a créixer en el partit van arribar els tres directes dels espanyols a la mandíbula. El primer amb una passada al cor de la defensa de Fabián que Morata, després de pensar un milió de coses, va acabar rematant a gol amb la seva cama esquerra. El segon, després d'un eslalon del propi Fabián, que es va sacsejar un parell de croats de damunt abans de disparar a la xarxa entre les cames d'un defensa. I el tercer, en un exercici de murrieria de Lamine, que va muntar un córner en curt amb el seu 'soci' Nico Williams per a regalar després una corda a l'esquena de la saga croata, on va aparèixer Carvajal com si fos el seu cunyat Joselu. Tres guspires que van curtcircuitar a Croàcia i enlluernen a Europa.

Lamini destrossa el récord de precocitat

Era un dia especial per a molts, especialment per a Lamine Yamal Nasraoui Ebana. Ivan Modric, el fill major de Luka, té 18 mesos més que ell. El blaugrana podria ser perfectament fill del madridista. "Em fas sentir molt vell quan m'expliqueu aquestes coses", li va advertir el croat als periodistes quan li va consultar la dada en la prèvia. "És un prodigi", va postil·lar. Assenyalat pels elogis de Luka, Lamine es convertia aquest dissabte en el futbolista més jove a disputar una Eurocopa. Als seus 16 anys i 338 anys feia miques el rècord del polonès Kacper Kozlowski (17 anys i 246 dies). Lamine havia d'estar fent els exàmens finals de 4t de l'ESO en lloc d'estar en Donuaeschingen, on arrasa amb la consola.

Després del xàfec del matí, havia quedat una tarda primaveral a Berlín. Corejava la graderia l'"Hoy será mi gran noche" de Raphael mentre els espanyols afinaven la seva punteria en l'escalfament. Lamine, sempre prop de Nico, vigilat per Rodri, atent al que li deia Pedri Totes les mirades estaven posades en ell. Especialment la dels deu mil espanyols que es feien notar davant 50.000 croats.

A la primera part Yamal va tocar la primera pilota als 70 segons, i va preferir no encarar-la, limitant-se a retornar-la enrere. Les presses són per als mals estudiants. Als quatre minuts va rebre una pilota i el seu marcador ràpidament va rebre una ajuda. Modric no anava de fanal, Croàcia li respectava. El llenguatge corporal de Yamal delatava tranquil·litat i desimboltura, però es trobava a faltar més verticalitat que es va desconnectar quan Croàcia li va robar la pilota a Espanya. No obstant això, els dos primers gols, en tres minuts, ho van canviar tot. I Lamine es va tornar a connectar en el minut 44, quan va anomenar a Nico i van muntar aquest córner en curt que va acabar amb Carvajal abraçant efusivament al blaugrana.

Per a llavors Fabián ja havia trencat en el jugador del partit. Una actuació majúscula, recordant a aquell Fabián que va ser més ben jugador de l'Europeu Sub-21 d'Itàlia i San Marino, en 2019. Partit majestuós del sevillà dominant el mitgcamp i apareixent a dalt. Lamine es va contagiar i va estar a punt de marcar després d'una passada de Pedri, però una mà salvadora de Livakovic va evitar el gol. Yamal va despertar i va oferir algunes brotxades del seu talent majúscul amb un parell de eslalons d'aquests que vessen rivals pel camí Fins es va animar a tirar una falta, confirmant que a més de "cara dura" té pes en l'equip. Lamine, que va marxar substituït en el 85, va afinar un violí que ha de sonar més i millor en aquesta Eurocopa que acaba d'iniciar-se. Però el primer dia va estar bé tirant a notable. Qui va fer un autèntic recital va ser Fabián, que va fer ballar a Croàcia al so de la seva guitarra.

POSTDATA: Rodri també va advertir que" l'estil d'Espanya serà el que la porti a guanyar". Així que l''Espanya Futbol Club', la "quadrilla" de De la Fuente, aprova amb nota ara com ara.