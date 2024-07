Lamine Yamal catapulta Espanya cap a la seva cinquena final europea (2-1)

Espanya jugarà per cinquena vegada la final de l'Eurocopa i buscarà el seu quart títol diumenge, amb la qual cosa encapçalaria el rànquing. Ha derrotat França per 2-1 després de remuntar un gol inicial impulsada per una rematada espectacular del blaugrana Lamine Yamal. El segon gol, entre Olmo i Koundé, ja no ha estat remuntat per un combinat gal que hauria de començar a pensar si l'era Deschamps no hauria de deixar pas a algú amb noves idees

L'inici de partit ha estat el que defineix França: efectivitat. Espanya ha arribat dos cops, primer amb una centrada a Fabián i després amb una rematada franca del mateix jugador del PSG, tot sol, massa alta. En l'acció següent, repetició de la jugada a l'altra àrea, però aquest cop centra Mbappé i remata Kolo Muani a la xarxa. Sense fer res, l'equip de Deschamps manava i encara hauria pogut ser el segon en una diagonal de Mbappé que ha fet impactar el seu xut en Laporte.

Del no-res

Espanya semblava feble amb una defensa de circumstàncies quan, del no-res, Lamine Yamal s'ha inventat l'empat. Ha recollit l'esfèrica a la frontal de l'àrea i ha enviat un xut col·locadíssim per damunt de Rabiot, que ha superat l'estirada de Maignan, ha picat al pal i ha entrat. El golàs ha fet mal als francesos que, quatre minuts després, han defensat malament, cosa estranya, una pilota a l'area. Un altre català, Dani Olmo, ha buscat espai i ha xutat creuat amb la dreta. La bola entrava i Koundé l'ha acabada d'allotjar a la porteria.

Els francesos, gasius com marca l'ADN Deschamps, no han inquietat més Unai Simón i Espanya ha controlat el joc, amb dues arribades més de Morata i Fabián sense resultats.

En la segona part s'esperava el domini dels francesos i així ha estat en la primera mitja hora. Espanya no passava del mig del camp i no trobava els extrems, però el joc d'atac del seu rival era pla, amb els xuts de Mbappé des de lluny com a única arma. Dembélé, a més, s'estavellava cada cop que volia fer una centrada i, a sobre, el tècnic gal ha fet canvis que han nodrit la davantera, amb Griezmann i Barcola, però que han deixat l'orfe el centre del camp.

Espanya ja havia perdut Navas per lesió, però les variacions del rival li han donat aire fer possessions més llargues. De la Fuente ho ha vist amb l'entrada de Merino i amb un Oyarzabal de fals nou per tenir més control, però ha hagut de patir. Sobretot a cinc minuts per al final, quan Mbappé ha encarat un Vivian gairebé debutat i semblava que empataria. Però el nou jugador del Madrid no sembla en la seva millor forma. Acaba el torneig amb un gol de penal, un nas trencat i poca cosa més.

Amb Tchouaméni i Camavinga com a únics centrecampistes, França ha perdut la medul·lar i Lamine Yamal ha amenaçat amb repetir la jugada i anotar un gol semblant al primer. Aquest cop el xut ha anat a fora.

Espanya sembla haver completat la restructuració iniciada fa dotze anys, quan va guanyar l'última Eurocopa. En aquell torneig va eliminar França als quarts de final amb dos gols de Xabi Alonso i els bleu van foragitar Laurent Blanc de la banqueta. Potser els torna a tocar fer un pensament.