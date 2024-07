Watkins surt de la marginació per ficar Anglaterra a la final de l'Eurocopa al minut noranta (1-2)

Els grans campionats com les Eurocopes deparen herois inesperats. Ollie Watkins, davanter de l'Aston Villa, ha fet 24 gols aquesta temporada però només havia jugat 20 minuts al torneig, víctima de l'omnipresència de Harry Kane. En la semifinal, ha sortit al minut 81 i just quan el cronòmetre marcava el 90, s'ha desmarcat del neerlandès De Vrij i ha rematat creuat una passada de Palmer perquè Anglaterra repeteixi la final de fa tres anys, ara contra Espanya.

L'equip de Southgate va portar el pes del partit en la primera meitat i feia la sensació que era més forta, però cometia errades que la penalitzaven. La primera, al minut 7, quan ha deixat rebre Xavi Simons sol a la frontal de l'àrea. Aquest ha disparat fort, però no gaire col·locat i ha superat un Pickford que gairebé s'ha apartat de la trajectòria de la pilota.

L'equip de Southgate ha anat a empatar i s'ha trobat el regal de Dumfries, que ha aixecat la planxa en una rematada de Kane. L'àrbitre alemany Zwayer ha necessitat del VAR per validar el clar penal que ha transformat Kane. Tot seguit, Foden ha fet una gran jugada, però el mateix Dumfries ha salvat sobre la línia de gol. Els dos mateixos protagonistes haurien pogut desequilibrar el resultat, però el cop de cap del primer i el xut estil Lamine del segon han picat als pals.

Koeman ha fet entrar el gegant Weghorst al descans, ja que Memphis s'havia lesionat, i ha creat pànic a la defensa anglesa. Tot i això, els seus companys no l'han nodrit gaire. En el tram final ha passat tot. S'ha anul·lat un gol de Saka per fora de joc de Walker. Southgate ha fet els canvis, però abans Weghorst no ha arribat a una gran centrada de Gakpo. Palmer ha avisat amb un xut, però serà Watkins qui entri a la història. Anglaterra, favorita abans del campionat, vol la seva primera Eurocopa i sentir-se campiona per primer cop des del Mundial del llunyaníssim 1966.