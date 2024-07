Joan García: "Tota la temporada he tingut el somni de ser en uns Jocs"

Els futbolistes de Santi Denia, esperonats pel triomf de l’absoluta en l’Eurocopa, defensen la plata de Tòquio, en un torneig que en la primera fase també els enfronta a la República Dominicana i Egipte. Les dues millors passaran a quarts. Joan García (Sallent, 2001), el porter de l’Espanyol, pugnarà amb Arnau Tenas, del PSG, per defensar l’arc de la selecció espanyola

L’èxit de la selecció en l’Eurocopa de segur que ha sigut un estímul per a vostès.

Sí, sí, està clar. Vam viure el tram final de l’Eurocopa concentrats a Las Rozas i vam veure els partits junts, amb molta emoció. I tenim Baena i el Fermín, que s’han incorporat després de guanyar l’Euro. Molts dels jugadors que han guanyat el títol, fins i tot Luis de la Fuente, han estat treballant i convivint amb nosaltres abans i estem molt contents per ells. Tant de bo ho puguem repetir nosaltres a París.

Set campions de l’Eurocopa, a més del seleccionador, van ser olímpics fa tres anys a Tòquio. Què li diu aquesta dada?

Que la selecció està apostant molt per jugadors joves, que al final no els importa gaire l’edat i que es treballa molt bé, tant en les categories inferiors com en l’absoluta. I que es dona molta continuïtat a aquest treball, que al final jo crec que és important per mantenir la idea que es vol. I també s’ha vist amb l’entrenador, amb el Luis. És molt important que se li doni continuïtat i s’està veient que dona els seus fruits. Al final, si ja et coneixes amb la majoria dels jugadors amb els quals estàs jugant, surt tot més fàcil.

La primera fase del torneig olímpic és contra tres seleccions que, a priori per nom, no semblen grans potències.

Pot ser, però al final tots els equips seran complicats. Per exemple, l’Uzbekistan, que és el primer rival, fa molt temps que juguen i que entrenen junts. Això es notarà, potser per qualitat individual sí que podem ser una miqueta superiors, però al final tot s’igualarà i seran partits complicats.

Potser el gran repte de la seva preparació ha sigut aquest, formar un grup homogeni, perquè per la peculiaritat de ser sub 23 no són un bloc que fa temps que estan junts.

Exacte. Arribem a París havent jugat només un partit amistós abans de la competició [contra els EUA, a porta tancada]. Però, bé, tots els jugadors que som aquí hem estat abans en les inferiors. No hem coincidit tots, però molts sí, i això ens ha ajudat també en el procés d’adaptar-nos.

Quin company no coneixia i l’ha sorprès? Dins i fora del camp.

N’hi ha molts... Et diria Samu Omorodion. Ja no és només que sigui una bèstia al camp, que això ja ho havia vist per la tele, però en viu impressiona i també com a persona.

Què firmen en els Jocs?

Una medalleta... Si pot ser daurada, millor. Sempre cal mirar ben amunt.

Senten la pressió de tenir el llistó alt?

No, no, pressió per a res. Per a nosaltres aconseguir una medalla és l’objectiu i per això treballem. Crec que no ens ha de generar pressió, sinó al contrari: il·lusió i ganes d’afrontar-ho.

Ve de la temporada més llarga possible que és la de Segona amb dues eliminatòries d’ascens. ¿Com es troba després d’haver tingut només una setmana de descans?

Doncs mira, tant de bo tots els anys tingués només una setmana de vacances si és per viure uns Jocs Olímpics. En aquest sentit, mentalment estic net, vam poder aconseguir l’ascens amb l’Espanyol i això, vulguis que no, també ajuda. Perdent l’últim partit segur que seria una altra cosa, però per sort no va ser així. I físicament em sento bé, potser no he tingut temps de recuperar-me d’algun cop, però molt bé i amb moltes ganes. Vaig aprofitar després de l’ascens per anar-me’n quatre o cinc dies amb la meva parella a Formentera. Relax total, que era el que necessitava per venir aquí al màxim.

Va començar la temporada sent suplent a Segona i l’ha acabat ascendint, sent titular i peça clau, i disputant uns Jocs Olímpics. Esperava un desenllaç així?

La veritat és que no. Evidentment, durant tota la temporada he tingut al cap el somni de ser en uns Jocs. Al principi, quan era suplent, ho veia una mica més complicat, però ja quan vaig començar a jugar i em vaig notar bé al camp sí que vaig veure que hi havia possibilitats reals de ser aquí i al final així ha sigut. Em van convocar i molt content.

I ara sona per a equips de la Premier i fins i tot es diu que el Reial Madrid el té en el seu radar. Com canvia la vida en sis mesos...

Al final és normal. Suposo... Evidentment, quan no jugues és més complicat, però quan jugues és normal que surtin aquestes coses. Soc un xaval que s’ho pren tot amb molta naturalitat i no li dono més importància que la que té. Tot el que pugui venir, benvingut sigui, però no penso més enllà, de veritat. Ara estic una mica al marge de tot, no vull tenir el cap en una altra cosa que no sigui ser aquí.

Què l’omple fora del futbol?

M’agrada passar temps amb la meva parella i també anar a Sallent, a la mínima que tenim un dia lliure me’n vaig allà amb els meus amics i la meva família.