El manresà Marc Pubill propulsa el debut estatal als Jocs

El d'avui ha d'haver estat el debut somiat per Marc Pubill a uns Jocs Olímpics. El lateral manresà ha anotat aquest migdia el primer gol del combinat nacional en la victòria per 1-2 davant l'Uzbekistan. Pubill va disputar els 90 minuts de partit, acompanyant en línia defensiva al martorellenc Eric García, que es va mostrar segur en la gran majoria de duels que va disputar contra els potents jugadors uzbeks.

El combinat asiàtic ha fet prevaldre el seu estil directe i vertical d'inici. La selecció nacional, entrenada pel medallista olímpic a Barcelona 92, Santi Denia, patia per a controlar el ritme del duel, i es resignava a mantenir un nucli defensiu inapel·lable. El joc de possessió en estàtic no acabava de trobar les esquerdes defensives uzbekes i calien noves propostes. Si en un àmbit del joc semblava destacar Uzbekistan era el dels duels físics, però precisament així ha inaugurat el marcador la selecció estatal. Abel Ruiz ha prolongat una centrada precisa de Sergio Gómez que el manresà Marc Pubill ha empès dins la porteria per anotar el 0-1.

El primer gol del lateral bagenc en partit oficial amb la selecció. Una diana que semblava desembussar tots els problemes que estava causant un equip aparentment inofensiu com semblava l'asiàtic. Però res més enllà de la realitat. Els jugadors dirigits per Timur Kapadze es mantenien ferms en la seva proposta de joc, i el resultant no tardaria en arribar. Una acció aïllada refusada amb poca contundència primer per Eric García i després per Pau Cubarsí, han propiciat que una centrada sense aparent perill es compliqués a l'interior de l'àrea. Una acció que ha acabat amb un dubtós penal assenyalat a Cubarsí, que Eldor Shomurodov ha convertit mitjançant un llançament ras i sec al pal dret, inabastable per Arnau Tenas.

El descans semblava donar una pausa molt necessària a ambdós conjunts per a consolidar consignes. El combinat estatal ha saltat a la gespa del Parc dels Pínceps de París amb la clara voluntat de dominar el joc mitjançant la possessió, i fer-ho, sobretot, en camp contrari. El plantejament ha funcionat. De mica en mica els uzbeks acusaven el desgast dels primers tres quarts d'hora de duel, i els de Denia trobaven més concessions. L'ocasió més clara l'ha protagonitzat Aimar Oroz, que després de retallar el seu defensor, ha estat objecte de falta a l'interior de l'àrea.

Sergio Gómez ha acceptat la responsabilitat de tornar a avançar el combinat espanyol, però la seva rematada ha sortit un pèl centrada, i Abduvohid Nematov l'ha aturat amb el peu dret mentre es llançava. Però el lateral de la Reial Societat s'ha refet ràpidament, i ha creuat amb precisió quirúrgica una centrada de Juan Miranda per a tornar l'avantatge al combinat nacional i assegurar la victòria en el matx de debut.