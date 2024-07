Desastre organitzatiu en l'inici dels Jocs amb invasions de camp i llançament de bengales

No s’ha celebrat ni la cerimònia inaugural i els Jocs de París ja han viscut un dels episodis més increïbles de la història del futbol olímpic. L’esperpent va ser de tanta magnitud que els aficionats de l’Argentina i el Marroc es van assabentar tornant a casa que el combinat africà havia guanyat (2-1) en el seu primer partit de la fase de grups.

No havia sigut aquest el resultat que reflectia el marcador quan una invasió de públic va acabar en un aldarull monumental i amb el partit suspès, aparentment amb 2-2. Però només provisionalment. L’Argentina havia anotat en el quinzè minut afegit d’un partit ja de per si accidentat, que va començar amb una eixordadora xiulada a l’himne argentí, amb majoria absoluta de marroquins a les grades i amb alguns espontanis envaint l’escena.

«El circ més gran»

L’enuig dels protagonistes del joc era ja ostensible durant el partit. I va anar a més a la zona mixta, on Javier Mascherano, el tècnic albiceleste, va afirmar que havia sigut «el circ més gran que havia viscut». Justament l’explosió de petards i l’encesa de bengales a prop de la seva banqueta va ser el motiu de l’estampida dels jugadors sud-americans, que se’n van anar de pressa i corrent quan va començar la invasió del públic marroquí.

Els responsables de la seguretat es van veure desbordats, incapaços d’impedir que el matx fos una cerimònia de la confusió i s’aturés en nombroses ocasions. Cada una de les vegades que algun aficionat va aconseguir franquejar les vagues mesures de protecció de la gespa. Primer un nen que fins i tot va arribar a plantar-se davant els futbolistes, després un adult, més tard un altre... Quan l’Argentina va marcar, ja eren desenes d’espontanis els que van arruïnar la tarda. Però encara el grotesc espectacle no havia acabat.

Els jugadors van anar als vestidors, es van esperar més d’una hora, van sortir a escalfar-se, i el suec Nyberg va anul·lar el gol després de la revisió del VAR. Es van jugar tres minuts sense públic i sense que es mogués el marcador. Festa per al Marroc, indignació d’una de les favorites però el gran derrotat no és l’equip de Mascherano, sinól’organització d’uns Jocs que comencen amb mal peu.

L’enuig argentí no va ser per l’anul·lació del gol, il·legal per un clar fora de joc; ja venia del dia abans. Mascherano va denunciar que els seus jugadors van patir la sostracció de diversos objectes de valor. «Són uns Jocs Olímpics, no un torneig de barri», va dir a la zona mixta. A l’escena de Saint-Étienne s’hi afegeix una dada rècord: mai un gol va ser invalidat pel VAR tant temps després que s’anotés. A l’estadi Geofrey Guichard, 100 minuts van transcórrer entre el de Medina i la decisió. L’Argentina va caure i es complica el futur, però qui surt més malparada del primer dia de competició és l’organització de París 2024.