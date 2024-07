Rafa Nadal i Carlos Alcaraz: una parella de somni

Rafa Nadal i Carlos Alcaraz comparteixen equip per primera vegada com a companys en els Jocs Olímpics de París. Un dels integrants del Big Three que ha dominat en el tennis les dues últimes dècades i un jugador que als 21 anys ja té quatre Grand Slams. S’han unit per lluitar per l’or en dobles.

La seva presència a la vila olímpica desencadena una enorme expectació. Esportistes de totes les disciplines es volen fer fotos amb els dos tennistes espanyols. Qualsevol passeig de l’equip per la zona reservada als atletes avança amb lentitud per les peticions constants a les estrelles de l’expedició i que ells atenen amablement.

Els de París són uns Jocs molt especials per a Nadal. En una roda de premsa conjunta amb Alcaraz, el balear va parlar aquest dimecres d’aquesta situació tan especial. "És clar, aquests són els meus últims Jocs. Per a mi tots han sigut especials. Em vaig perdre els de Tòquio 2020 i Londres 2012 per lesió i això m’ha dolgut més que perdre’m qualsevol Grand Slam perquè són vivències úniques, i els Grand Slams els vius cada any. A Rio 2016 em semblava inviable ser avui aquí", va explicar.

"Pequín 2008 va ser més gran que molts Grand Slam. Va ser un dels moments més bonics de la meva carrera", va explicar Nadal, que a la capital xinesa va aconseguir l’or individual. "Representes el teu país, et sents part de tot l’equip espanyol. Et sents avalat, estimat i la sensació de tornar amb una medalla a la vila va ser inigualable".

Situació límit a Rio

També va assenyalar les seves vivències a Rio 2016, on va guanyar en dobles: "Vaig tenir l’ocasió d’aconseguir un triomf amb un dels meus millors amics, Marc López. A més, arribava en una situació límit, justet i a última hora".

L’altre integrant de la dupla espanyola, Carlos Alcaraz, es va mostrar entusiasmat d’estar al costat d’una llegenda. "Jugar amb Rafa en els meus primers Jocs és un somni. Sé que és un camí difícil, però és il·lusionant i una experiència única. Intentarem adaptar-nos el millor possible i que aquesta il·lusió ens transporti dia rere dia per jugar molts partits", va dir el tennista murcià.

Sobre el que pot aprendre de Nadal, va ser del tot rotund. "És un dels més grans de la història. Aquesta manera de lluitar, de mai deixar-se anar ni donar un punt per perdut. Hi ha moments difícils i ell té la capacitat de trobar la solució i donar volta als problemes. Això ho intento transmetre a la meva vida personal. Cal donar sempre la teva millor versió. I fora de pista té aquesta humilitat amb tot el que ha aconseguit", va sentenciar.

Nadal, per la seva banda, va remarcar les bones vibracions que li transmet el seu company: "Estar amb algú com Carlos et rejoveneix i et fa recordar l’energia de quan tens 20 anys i ho descobreixes tot, i tot és especial. Per a mi és bonic veure com Carlos viu els seus primers Jocs i com és un dels reclams a la vila".

Grans estrelles en individual, els tocarà adaptar-se per als dobles. "És una competició diferent en la que has de jugar diferent en tots els sentits. Les coses passen molt més ràpid, tot i que al ser a terra una miqueta sí que ajuda", va recordar Nadal. "Tinc menys experiència en dobles, m’agrada, però no he tingut gaires oportunitats de jugar-lo", va apuntar Alcaraz.

Sinner, baixa a París

Jannik Sinner serà un dels grans absents del torneig de tennis olímpic. El jugador italià, número u del món, pateix una amigdalitis que li ha impedit estar en forma per disputar la cita olímpica. Per tant, un dels grans favorits per guanyar l’or en individuals es queda fora, aclarint el quadre dels tennistes espanyols.

«M’entristeix informar que lamentablement no podré participar en els Jocs Olímpics. Després d’una bona setmana d’entrenament a terra vaig començar a trobar-me malament. Vaig estar un parell de dies descansant i durant una visita el metge em va trobar una amigdalitis i em va recomanar que no jugués. Perdre’m els Jocs és una gran decepció, ja que era un dels meus principals objectius de la temporada. Era un honor per a mi representar al meu país», va explicar el protagonista a través d’un comunicat.