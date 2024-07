La selecció femenina de futbol tira d'ofici i paciència per arrencar els Jocs amb una remuntada

No va imperar la brillantor, més aviat ho van fer l'ofici i la paciència. I, a partir d'aquí, donat el nivell d'aquesta Espanya campiona del món, dues guspires d'imaginació van aportar el llustre perquè la selecció arrenqués els Jocs Olímpics amb victòria (2-1). Present en tots dos gols Aitana, primer com a executora de la clarividència d'Athenea, després com a assistent de Mariona, el triomf, pel format del torneig, pràcticament classifica la selecció per a quarts de final. I això que els Jocs ni tan sols han començat de manera oficial.

El partit que va firmar Espanya no passarà a la història, però assenta una base sobre la qual anar creant un nou episodi d'èxit a París i rodalia, aquest dijous a Nantes. El seu domini, després de començar perdent, va ser aclaparador, a estones incontestable, però la robusta defensa del Japó amb prou feines li va permetre generar ocasions de perill. Davant Nigèria (diumenge, 19.00 hores), a priori, tot hauria de ser més senzill, sense perdre el focus que aquest dijous era el debut i que el Japó no és una selecció qualsevol.

Tot va passar a l'estadi La Beaujoire de Nantes, pel cel del qual sobrevolen constantment avions a baixa altura, gràcies a la proximitat amb l'aeroport de la ciutat. Un camp que és història negra del futbol espanyol, ja que va ser aquí on fa 26 anys Zubizarreta va encaixar aquell inoblidable gol contra Nigèria al Mundial del 1998 que va enterrar la selecció que entrenava Javier Clemente, osca a l'ànima d'una generació.

En aquest estadi de formes ondulades que tant recorda Anoeta, amb tot just un terç de silenciosa entrada a les grades, pocs càntics es van sentir més enllà d'alguna tímida arrencada de tres desenes de japonesos, aquesta Espanya de Montse Tomé va escriure una història molt diferent d'aquella. També que les campiones del món havien dibuixat al Mundial de l'estiu passat davant del mateix rival, aquella derrota per 4-0 a la fase de grups que durant uns dies va fer tremolar els fonaments.

El Japó s'avança

I això que les primeres línies traçades aquest dijous van ser tortes. Al minut de partit, Cata Coll va haver de frustrar un cop de mà amb Fujino. El 13, la centrecampista japonesa es cobraria la revenja. Tot va néixer en una sortida mala mesura de la portera espanyola, que va rematar de cap dues vegades la pilota fora de la seva àrea, forçant la tornada Patri Guijarro, la gran novetat a l'onze per Tere Abelleira, a cometre una falta de groga. L'execució de Fujino, ajustada a l'escaire, va ser massa per a Coll.

Va ser, en fi, una arrencada tremolosa i dispersa d'Espanya. Remeiat, això sí, de manera immediata. Les campiones del món van temperar el seu ànim i es van apropiar de la pilota, tocant i tocant a buscar escletxes en l'espessa defensa nipona. L'endevinalla el va resoldre, al minut 22, Athenea, filtrant una passada a Aitana perquè la Pilota d'Or, aconseguís l'empat. Ho va fer amb el peu, però va ser el seu moviment de maluc, un elegant intent, cosa que va tombar la portera Yamashita.

Aitana posa l'espurna

No hi va haver més notícies del Japó a la primera meitat, encara que tampoc Espanya va saber estrènyer l'accelerador, sumant només una ocasió de Paredes en un córner abans que arribés l'intermedi. Així va continuar la dinàmica minuts després, amb Athenea cada cop menys activa, sense notícies d'Alexia i amb Salma desesperada per buscar pilotes que mai no li arribaven. Aitana era potser la més clarivident de les espanyoles, però no n'hi havia prou amb ella.

Així va ser fins que, a un quart d'hora del final, la del Barça va trobar la seva ja excompanya Mariona. L'ara jugadora de l'Arsenal va guanyar el centre des de la riba esquerra, es va recolzar a l'Aitana com si fos una boia i va recollir la paret per guanyar espai en horitzontal i batre la portera japonesa. I Espanya va sentir llavors que havia desfet un nus que fins aleshores li pressionava la gola i la moral.

El Japó va intentar llavors, quin remei, tirar-se a la muntanya, cosa que ni havia provat en tot el partit, més enllà d'algun contraatac. Ja era tard i Espanya mai no va perdre la consciència que tenia un tresor per protegir. I ho va fer.