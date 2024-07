El Canadà suspèn la seva seleccionadora de futbol per l'ús de drons per espiar als seus rivals

La federació canadenca de futbol ha suspès a la seleccionadora de l'equip nacional femení, Bev Priestman, per a la resta dels Jocs Olímpics per la utilització de drons per a espiar els entrenaments dels rivals abans dels Jocs de París 2024. A partir d'ara, serà l'entrenador assistent Andy Spence, que ja va dirigir el primer partit, qui comandarà a l'equip durant la resta dels Jocs.

Va ser la mateixa seleccionadora la que va anunciar que no s'asseuria en la banqueta per a dirigir al Canadà contra Nova Zelanda en el primer partit per a “mantenir l'esportivitat”, després que el Comitè Olímpic Canadenc descobrís l'ús de drons per a espiar els entrenaments de la selecció oceànica el 19 i 22 de juliol. Dimecres passat, el Comitè Olímpic Canadenc va sancionar l'analista no acreditat Joseph Lombardi i a l'entrenadora assistent Jasmine Mander, a qui Lombardi va enviar un informe després de dos incidents amb un dron abans del debut olímpic.

El director i secretari general de la federació, Kevin Blue, va assenyalar: “En les últimes 24 hores ha arribat a la nostra atenció informació addicional sobre l'ús previ de drons contra oponents abans de París 2024. A la llum d'aquestes noves revelacions, hem decidit suspendre a Bev Priestman durant la resta dels Jocs Olímpics i fins que finalitzi la nostra revisió externa independent anunciada recentment”.

També a Tòquio 2020

No és a primera vegada que la selecció canadenca utilitza aquest mètode d'espionatge. Segons el que ha explicat la federació, l'actual campiona olímpica ha utilitzat aquesta pràctica de drons durant més temps per espiar els entrenaments del seu rivals i el mitjà canadenc TSN afirma que tant l'equip nacional masculí com el femení han gravat sessions a porta tancada dels seus rivals durant anys.

La recerca de TSN va revelar que hi ha registrat un cas d'espionatge que es va produir abans d'un partit contra el Japó, en fase de grups, en els Jocs Olímpics de Tòquio. En aquests Jocs, el Canadà, dirigida per Priestman, va guanyar l'or després d'imposar-se a Suècia en la final, per penals, i superant al Brasil en quarts de final en penals i als Estats Units en semifinals.