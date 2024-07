L'esport olímpic de la Catalunya central bat el seu rècord a París, amb nou representants

Fa vuit anys, en la prèvia de la inauguració dels Jocs Olímpics de Rio de Janeiro, aquest diari titulava, en l'article de prèvia d'aquella cita: "L'esport bagenc no està per Jocs". El motiu era que, per segona edició consecutiva, la comarca es quedava sense cap esportista representant. I pel que fa a la resta de la Catalunya central, el ciclista de muntanya ceretà Josep Antoni Hermida salvava l'honor dins de la representació espanyola. També hi va concursar l'atleta urgellenc Pol Moya, però competint per Andorra. A Londres 2012, només hi havia estat Hermida i es confirmava el descens del pes de casa nostra en l'esport olímpic estiu des del rècord de vuit presències a Sydney 2000.

Dos cicles olímpics més tard, afortunadament, estem parlant de tot el contrari. El Bages, amb cinc representants, iguala el registre de la ciutat australiana i la demarcació central, amb nou, bat el rècord establert aleshores. A més, la fornada actual serveix per arribar als 60, un número rodó en quantitat que es pretén que també ho sigui en qualitat i es faci créixer un marcador de medalles que és de vuit.

De fet, aquesta progressió ja es va apuntar fa tres anys en els Jocs de la covid. A Tòquio hi va haver sis representants i, per primera vegada, una d'elles, la palista urgellenca Mònica Dòria, representava un estat que no era Espanya i de la qual, com ara, en va ser banderera. El piragüisme de la Seu és un dels vivers actuals, com ho era abans el waterpolo i com ho és ara el futbol. De fet, l'últim podi és de la capital japonesa, la plata del martorellenc Eric Garcia, que vol repetir, o millorar, a París.

Llista de representants històrics / Jordi Cirera

Possibilitats de medalla

Dels nou esportistes de la Catalunya central que ja han iniciat les seves evolucions, alguns tenen esperances de medalla, fins i tot atorgada per publicacions internacionals. Així, la selecció espanyola de futbol, amb el manresà Marc Pubill, golejador en el debut contra Uzbekistan, el sallentí Joan Garcia i el mencionat Eric apareix com a possible medalla de bronze en les prediccions fetes per la prestigiosa revista estatunidenca Sports Illustrated. En aquesta mateixa revista, també es considera que l'equip de natació artística, amb la jove manresana de 17 anys Meritxell Ferré, també pujaria al podi en tercera posició. Aquestes previsions, però, cal tenir-les en quarantena, com si encara estiguéssim en pandèmia, ja que també atorga possibilitats de medalla a un combinat estatal d'esgrima que no participarà a París.

Sí que és cert que els futbolistes, alguns dels quals subcampions d'Europa sub-23 l'any passat, apareixen en el grup de favorits, al costat d'Argentina, que va perdre el primer dia, o França. Precisament, els botxins dels argentins van ser els marroquins, que compten a l'equip amb l'anoienc Ilias Akhomach, exjugador del planter del Barça i ara al Vila-real. Com van demostrar els Lleons de l'Atles en la Copa del Món de Qatar, poden arribar molt lluny, i encara més després d'haver començat bé.

Pel que fa a Ferré, l'equip es va proclamar campió europeu fa poques setmanes a Belgrad i es va obtenir la classificació de manera brillant al Mundial de Doha. La manresana, establerta a Sant Salvador de Guardiola, no s'esperava ser seleccionada per a la cita de París. Pensava que els seus Jocs serien els de Los Angeles 2028, però ha anat cremant etapes i ha rebut la confiança de les seleccionadores en un esport tan dur.

A buscar el gran dia

En un segon nivell de possibilitats hi ha aquells que no es troben entre els favorits principals, però que en un bon dia poden donar un ensurt a qualsevol. En aquest estrat hi hauria els dos piragüistes del Cadí Canoë-Kayak. Miquel Travé ha fet podis a la Copa del Món i té una trajectòria de formació impecable, amb un campionat del món júnior inclòs. La seva temporada no ha estat del tot brillant, però si agafa tres bones baixades en C1 al canal de Vaines-sur-Marne pot donar una bona sorpresa. El diploma olímpic és al seu abast.

Aquest també és el gran objectiu de Mònica Dòria, representant andorrana i originària d'Arfa, a l'Alt Urgell, que ja es va quedar a una posició de la final de les deu millors en C1 a Tòquio. Ara participa en canoa i en caiac i en qualsevol de les dues especialitats pot lluitar amb les millors, com ja ha demostrat enguany en una prova de la Copa del Món, a Augsburg, en què va ser bronze. Tots dos, a més, prenen part en la nova especialitat de caiac cros, una mena de competicions eliminatòries en què, com ells mateixos admeten, pot passar qualsevol cosa.

Aquests també seran els segons Jocs de Thierno Boubacar Diallo, i els afronta amb més aspiracions que els primers, en què només va poder competir en les eliminatòries. En aquests tres anys, el gimnasta de l'Egiba s'ha convertit en més complet i ha explotat les seves qualitats bàsicament en paral·leles, que és en l'aparell en què té més opcions. Va ser bronze als europeus de Turquia del 2023 i va participar en la final individual de tots els aparells al passat Mundial d'Anvers.

A París, amb les seves actuacions de dissabte ha d'ajudar l'equip espanyol a entrar a la final per conjunts de dilluns i el gran somni seria entrar a una de les altres dues finals, sobretot en un aparell, la qual cosa li asseguraria el diploma olímpic.

La novena representant de casa nostra és Meritxell Soler. La santjoanenca serà l'última en aparèixer, en la marató del darrer dia. No té possibilitats de medalla, però ha d'aprofitar aquesta oportunitat per fer més brillant la seva ja dilatada carrera atlètica, a més de convertir-se en referent històric per al seu club, l'Avinent Manresa.

En total, cinc bagencs, dos urgellencs, un anoienc i un representant del Baix Llobregat Nord que fan augmentar el nombre històric de participants de les seves comarques. El Bages ja arriba a 33 i l'Alt Urgell, sobretot gràcies al piragüisme, s'enfila als tretze. Només el Solsonès i el recent creat Lluçanès queden, per ara, sense presència en aquesta particular dissecció territorial de la nostra elit esportiva olímpica.

La reprentació territorial i per edicions dels nostres representants als Jocs / Jordi Cirera

Cent anys després

Els seixanta participants totals de casa nostra, a més, arriben en un any en què se celebra el centenari dels darrers Jocs de París i també de la primera presència documentada d'esportistes nostres en una cita d'aquestes característiques. Segons dades de l'exhaustiu portal olympedia.org, l'igualadí Joan Riba i el sallentí Ricard Massana van participar en la competició de rem, també a la capital francesa, en el llunyà 1924. Del primer, els companys de La Veu de l'Anoia en van fer un reportatge el 2017 en què revelaven que havia nascut l'any 1900. La dada és curiosa, perquè va ser quan es van celebrar els altres Jocs que ha acollit París. També recordaven que l'exjugador de l'Igualada HC Joan Carles havia guanyat medalla olímpica a Barcelona'92, però aleshores va ser en l'única presència de l'hoquei patins en una competició olímpica i com a esport d'exhibició.

De Ricard Massana no es tenen tants referents i algunes fonts, fins i tot, el donen nascut a Barcelona. Tampoc no se sap la posició exacta que van ocupar, però sí que cal tenir-los en compte com a pioners dels nostres olímpics actuals, els que donaran el millor d'ells mateixos en l'esdeveniment esportiu més gran i esperat.