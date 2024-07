Dissabte il·lusionant per a Thierno Diallo i els piragüistes urgellencs

Les hostilitats comencen ben aviat en uns Jocs Olímpics. L'endemà de la inaguració, tres dels nostres representants ja es jugaran una bona part de les seves possibilitats d'èxit a París, amb l'intent d'accedir a les rondes finals de gimnàstica artística i piragüisme eslàlom. Serà el cas de Thierno Diallo, al vespre, i de Miquel Travé i Mònica Dòria, a la tarda de dissabte.

Diallo serà dels últims de competir, a partir de les vuit del vespre a l'Omnisports de Bercy, ara conegut com a Bercy Arena. Forma part de la tercera tongada de participants del dia i tindrà l'avantatge de conèixer els resultats de tota la jornada. Segons la llista feta pública ahir per la federació, el bagenc no aspirarà aquest cop a entrar a la final individual ja que se centrarà en tres aparells. Competirà en barra (primera rotació), cavall amb arcs (tercera) i paral·leles (sisena). Les altres tres, terra, anelles i salt, les farà el medallista olímpic Ray Zapata. Els altres tres integrants de l'equip, Nicolau Mir, Joel Plata i Néstor Abad, sí que faran els sis aparells.

D'aquesta manera, els punts de Diallo haurien de servir a l'equip per intentar entrar a la final de dilluns i a ell mateix per provar d'accedir a la final de paral·leles, el seu millor aparell, un objectiu certament complicat.

L'equip espanyol, amb Thierno Diallo, intentarà arribar a la final per equips / RFEG

Presa de contacte

Abans que Diallo, hauran entrat en acció els dos piragüistes del Cadí Canoë Kayak, els urgellencs Miquel Travé i Mònica Dòria. El primer, representant la delegació espanyola, afronta el seu gran repte en C1 (canoa individual) a partir de les tres de la tarda. Farà dues baixades, aquesta i una segona a les 17.10 hores i la primera presa de contacte no ha de ser complicada. Dels vint participants, setze passen a les semifinals que es disputaran dilluns. Travé arrencarà en les dues mànigues en el lloc 18, coneixent ja els resultats de la majoria dels seus contrincants.

Mònica Dòria, practicant al particular canal de Vaines-sur-Marne / FAP

Tot seguit, entrarà en acció l'única representant andorrana en l'esport femení dels Jocs, Mònica Dòria. Ella tampoc no ho ha de tenir complicat, ja que de les 25 participants en K1 (càiac), 22 passen a les semifinals que, en el seu cas, es fan diumenge a la tarda. Dòria surt en el lloc 14 i competirà a partir de les 16 hores i de les 18.10. Abans d'entrar en acció explicava a Creand Supporting que "el canal de París no és de pedres, sinó amb blocs de plàstic i parets de ciment. Això el fa diferent al de la Seu. El corrent tampoc no té gaire potència i la capacitat física de cadascú serà molt important".