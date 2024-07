Espanya no pot amb Austràlia (92-80) en el seu debut en bàsquet masculí.

La selecció espanyola masculina de bàsquet no ha pogut començar amb victòria en el torneig dels Jocs Olímpics de París en caure aquest dissabte a Lilla amb claredat per 92-80 contra Austràlia, en un partit en què gairebé sempre ha anat a remolc.

El combinat de Sergio Scariolo no ha aconseguit començar amb bon peu davant d'un rival rocós i físic, que ha començat molt entonat, la qual cosa no ha impedit la bona reacció de la campiona d'Europa, que fins i tot s'ha arribat a posar per davant en el tercer quart.

Llavors, però, l'equip australià, gràcies en bona part al rebot ofensiu, s'ha sabut resituar i s'ha acabat emportant la victòria.