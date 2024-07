Mònica Dòria se salta una porta i es queda fora de la final de K1 a París

La palista urgellenca representant d'Andorra Mònica Dòria ha quedat fora de la final de K1 dels Jocs Olímpics de París en les semifinals disputades aquest diumenge. L'esportista del Cadí Canoë-Kayak ha pagat el fet de saltar-se la porta número 7, la qual cosa comporta 50 punts de penalització i l'han deixat automàticament fora de les 12 primeres, que lluitaran per les medalles a partir de les 17.45 hores.

Dòria havia fet una bona sessió dissabte, amb el sisè millor temps i amb una classificació sense problemes, però l'errada de la baixada de diumenge, a part de dos tocs més, l'han fet totalitzar 156,28 segons, molt lluny de la classificació. Tot i això, de no haver-se saltat la porta, el temps li hauria servit per entrar a la final.

Qui sí que ho ha aconseguit és la donostiarria Maialen Chourraut, una habitual dels entrenaments a la Seu d'Urgell. La triple medallista en uns Jocs, bronze a Londres, or a Rio i plata a Tòquio, no ha fet una baixada gaire esplèndida i ha comès un parell d'errades a l'inici, però ha fet un temps de 106,21, la qual cosa li ha servit per classificar-se amb el desè millor temps. En la final, però, la basca va ser última, en sumar també un 50 de penalització en passar per alt una porta. L'australiana Jessica Fox, la gran estrella mundial, s'ha endut l'or. La plata ha estat per a la polonesa Klaudia Zwolinska i el bronze, per a la britànica Kimberley Woods.

La palista d'Arfa tindrà dues oportunitats més a París. A partir de dimarts afrontarà les eliminatòries de C1 (canoa) i des del proper divendres, 2 d'agost, disputarà la nova prova de caiac cros.