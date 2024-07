Els Carrasco, una família amb estil manresà i doblement olímpica

El 20 de setembre del 2000 no va ser un dia més per a Jordi Carrasco. El nedador del CN Manresa, que ja havia participat en d'altres campionats internacionals de primer nivell, va competir en una de les semifinals dels Jocs Olímpics de Sydney 2000. Ho va fer en la seva prova favorita, els 200 metres estils, la cursa que, juntament amb els 400, busca l'amfibi més complet, el que millor domina les quatre maneres de moure's a l'aigua que homologa la federació internacional.

Abans, al matí, havia nedat les sèries a l'Aquatic Center. En les dues proves va fer gairebé el mateix temps, 2.02.89 al matí i una centèsima més a la tarda. Poc s'imaginava llavors que gairebé un quart de segle més tard tornaria a uns Jocs, però aquest cop a la graderia i per animar la seva filla.

En aquella tarda de Sydney faltaven més de cinc anys perquè nasqués Emma Carrasco, la filla del Jordi. I gairebé 24 perquè fos olímpica justament en la mateixa prova que el seu pare. Això passarà el proper divendres, 2 d'agost. Abans, aquest dilluns, la jove esportista del CN Sant Andreu haurà pres contacte amb l'aigua en els 400 metres, també estils, avui a les 11 del matí. I ho farà davant de tota la seva família.

Emma Carrasco (dreta), amb el seu germà, el seu avi i el seu pare, tots tres Jordi, l'àvia Amàlia i la mare, Laia / Arxiu particular

Gent d'aigua

Una família molt aquàtica. Perquè a part del seu pare, per la banda materna, originària de Lleida, on va néixer i d'on és l'Emma, també toquen el líquid element. L'avi, Jordi Cadens, va estar a punt de ser a uns Jocs i ha estat un home important en la natació d'aquest país. Amb aquests gens, l'Emma va començar a nedar i ja té fites importants a nivell internacional, com un or i un bronze en uns Mundials júnior.

Així, divendres, Jordi Carrasco i els seus familiars van agafar el cotxe i es van plantar a París. Explica a Regió7 que, comparats amb els de Sydney, "l'ambient hi és molt semblant perquè no deixen de ser uns Jocs, tot i que les mesures de seguretat, per lògica, han de ser més intenses".

No ha estat fàcil arribar fins aquí. Mesos enrere, quan ja tenia la mínima per als 400 estils, l'Emma es va posar malalta. "Va ser un mes abans dels trials que es van disputar a Palma. Va agafar una pneumònia i va haver d'estar amb antibiòtics molts dies. Això va fer parar el seu entrenament i semblava que no podria aconseguir la mínima dels 200. Va ser dur perquè semblava que perdria la feina de tota la temporada".

Afortunadament, però, es va recuperar a temps i va fer el registre que la classificava per a París en els 200 metres, que sembla la prova fetitx de la família. Per al Jordi, de tota manera, "és casualitat. A ella sempre li han anat bé els 400 estils i quan un nedador els fa bé tots quatre, és fàcil que evolucioni en aquest tipus de proves. Si en tingués un de molt fluix, segurament ja no ho faria". De tota manera, recorda que "ella a París farà la prova llarga i jo a Sydney no la faig fer, tot i que la nedava sovint".

Consells, els justos

Ja que comparteixen especialitat, ni que sigui amb anys de distància, no seria estrany que l'aconsellés sobre què ha de fer. El Jordi recorda que "quan l'Emma era petita, a ella i al seu germà sí que els vaig fer una mica d'entrenador a l'INEF de Lleida, que era on s'entrenaven. Jo hi estava d'ajudant. Però ara té els seus entrenadors al CAR de Sant Cugat i ells tenen molta experiència, han anat també a Jocs i són els que li han de dir com ho ha de fer, a part que han passat 24 anys des que jo nedava i les coses han canviat molt. Si em pregunta res concret, en parlem, però se centra en allò que li diuen els preparadors".

Sobre les seves possibilitats, les màximes són en els 200 metres. "L'objectiu és entrar a les semifinals, però per fer-ho, segurament, hauria de rebaixar la seva marca personal". En els 400, la prova d'aquest dilluns, "només són setze nedadores i ella té la quinzena marca. Tot i això, tret de les primeres, les altres tenen temps que no són gaire diferents i, si ella fa rècord personal, podria tenir opcions". Lamenta, però, que "no neda aquesta distància de l'Open d'hivern de Sabadell, perquè amb la pneumònia la va haver d'aparcar i centrar-se" en el doble hectòmetre.

El que sí que celebra, respecte dels seus Jocs a la llunyana Sydney, és que "els podrà viure amb la família a prop". Ben diferent del que pot passar d'aquí a quatre anys a Los Angeles, on també s'hi pot afegir el Jordi júnior, que ara té quinze anys i que apunta maneres. I no endevineu quines proves neda? "No riguis, però també fa estils", admet el seu pare.