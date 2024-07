Miquel Travé, cinquè a la final de canoa individual

Una penalització de 2 segons per haver fregat la porta 14, va privar l’urgellenc del Cadí Canoë Kayac Miquel Travé de penjar-se la medalla de plata en la final de C1 (canoa individual). Va acabar en cinquena posició, lloc que li concedeix el diploma olímpic en el seu debut en uns Jocs.

Miquel Travé, de 24 anys, arribava a París situat en el quart lloc del rànquing mundial en C1 i amb expectatives de medalla. I es pot ben dir que no les ha decebudes, encara que no se l’hagi acabat de penjar. Perquè tant en les sèries classificatòries, com en les semifinals i en la final, ha marcat el segon millor temps de tots els participants, només superat pel francès Nicolas Gestin (tercer del rànquing mundial) que ha guanyat les cinc baixades amb una superioritat abassegadora. Però, com ja li va succeir a la primera màniga de la classificatòria, a la baixada final una penalització de 2 segons per haver tocat una porta el va deixar fora del podi.

Travé va sortir el penúltim dels dotze palistes classificats per a la final, gràcies al segon lloc que havia ocupat a les semifinals disputades a dos quarts de quatre. El seu temps de 96.69 havia quedat lluny del 93.12 de Gestin, però el confirmaven com a clar aspirant a pujar al podi.

Quan va ser el seu torn, ja era clar que les penalitzacions castigaven les opcions de les medalles. En aquells moments, les tres primeres posicions les ocupaven els únics tres palistes que havien estat capaços de traspassar les 23 portes del recorregut (6 en remuntada) sense penalitzar. Tota la resta, o bé n’havien tocat una, o bé se l’havien saltada. De fet, en els dos casos que van penalitzar amb els 50’’ per no haver passat la porta (es va haver de recórrer a les imatges per comprovar-ho), tant el vigent campió olímpic l’eslovè Benjamin Savsek com el sorprenent senegalès Yves Bourhis amb 94.93 i 95.78, respectivament, haurien guanyat la plata i el bronze; van acabar penúltim i últim.

La porta 14

Travé va fer un temps magnífic, de 95.92. Havia iniciat la baixada amb determinació i anava marcant els millors temps parcials. Però, va afrontar la porta 14 una mica forçat i la va fregar amb puny del rem. Suficient per acumular dos segons de penalització i allunyar-lo del podi. Tot i l’error, l’urgellenc no es va descompondre i va mantenir el nivell que havia demostrat durant tot el concurs. Al final, va ser cinquè, amb tot just va quedar a 89 dècimes del bronze.

El coneixement del canal de Vaires-sur-Marne li va servir al francès Nicolas Gestin per imposar-se amb gairebé 6 segons de marge al britànic Adam Burgess, segon, i a l’eslovac, Matej Benus, tercer.

Miquel Travé competirà divendres, a partir de les 15.30 en la modalitat de caiac cros. També ho farà la urgellenca Mònica Dòria.