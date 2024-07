Nadal es regala un últim ball olímpic amb Djokovic a París

Rafa Nadal no diu adeu al seu particular idil·li amb París i ahir va mostrar dues cares davant el notable hongarès Marton Fucsovics per imposar-se en tres sets per 6-1, 4-6 i 6-4 en la primera ronda individual dels Jocs Olímpics.

Per tant, el primer gran esdeveniment d’aquesta cita parisenca ja està confirmat: el de Manacor s’enfrontarà la segona ronda avui (13.30 h.) amb Novak Djokovic, que dissabte no va donar opció a l’australià Matthew Ebden.

Rafa estarà en condicions de posar en un compromís Nole? El balcànic va assegurar a la zona mixta que preferia enfrontar-se "a l’altre jugador", amb referència a Fucsovics. Els seus desitjos no seran correspostos, tot i que la gran icona del tennis espanyol no va ser sòlida.

El ple d’una final

La Philippe-Chatrier va registrar un ple propi d’una final de Roland Garros per disfrutar amb el guanyador del Grand Slam parisenc en 14 ocasions. Els aplaudiments van ser eixordadors i cada cop en el primer piloteig va ser corejat amb llargs olés. Rafa havia revelat al matí els dubtes i va assistir a la seva cita amb el tennista hongarès poques hores després de passar ronda en dobles junt amb Carlos Alcaraz davant els argentins Andrés Molteni i Màxim González.

"Visca Espanya!", "Som-hi, Rafa!" i fins i tot "Allez Gafa!", en una clara mostra de la procedència dels últims crits que ressonaven a París mentre el manacorí s’anotava el seu servei després d’un deuce. No hi ha dubte que París estima l’espanyol.

Els dos següents jocs van ser sensacionals per part de l’espanyol, que no va cometre cap error i va guanyar vuit punts per un de sol del seu rival. Amb 0-3, el partit va adquirir un to més equilibrat que no va impedir al campió olímpic en dobles a Rio 2016 situar-se 5-1 després d’un espectacular passing quan el magiar buscava la xarxa. Va sentenciar el primer set amb mestria i en blanc (6-1).

Fucsovics respon

No obstant, Fucsovics no havia dit la seva última paraula i es va situar 3-0 en el segon set mentre Nadal es mostrava més desencertat. L’espanyol va guanyar el seu servei amb autoritat i va destapar el pot de les essències quan es va veure 0-40 a baix per forçar el deuce amb una espectacular deixada que va provocar el deliri a les grades de Ronald Garros. No li va servir per al break: 4-1 per a l’hongarès.

No era el Nadal del primer set ni físicament ni a nivell de control del joc, però es va resistir a fiar-ho tot a la tercera màniga amb quatre punts seguits amb 15-40 al servei. Amb 5-3, el que semblava el moment de l’hongarès a la sacada es va convertir en una epopeia nadalesca amb puny a l’aire inclòs i una ovació de gala. El de Manacor va neutralitzar el break però va perdre el servei amb una deixada a la xarxa i hi va haver un tercer set.

La tercera bola de partit

Nadal va desaprofitar una bola de trencament en el primer joc i dues en el tercer i va aixecar un 0-40 amb cinc punts seguits per situar el 2-2. L’anhelat break va arribar tot seguit i el manacorí va saber defensar el seu servei després d’un 30-40 després de dues sensacionals deixades. Es va posar amb 4-2 per davant.

Va guanyar la primera de les dues sacades que necessitava, va cedir la resta en blanc amb 5-3 i va treure per guanyar. I ho va aconseguir malgrat el 0-15 inicial i havent malgastat dues boles de partit; ho va acabar aconseguint a la tercera en un escenari que l’ha consagrat 14 vegades. El millor del partit que com el tennista espanyol més important de la història va saber tornar a un partit que se li havia complicat molt.

París estima Rafa i ell estima París. Ara ja l’espera a la segona ronda el jugador amb qui ha protagonitzat una gran rivalitat en l’última dècada i mitja del tennis, Novak Djokovic. S’han enfrontat en 59 ocasions, amb 30 victòries per al serbi i 29 per a l’espanyol.