Simone Biles sorprèn i emociona en el seu retorn

Hi ha alguna cosa indescriptible que emana de Simone Biles. Una energia de la qual costa massa abstreure’s just en el moment en què completa els seus exercicis. Quan planta els peus en terra, aquesta vegada amb el turmell esquerre protegit amb una bena que el metge li va posar com si tractés amb el Sant Sudari, la gent descobreix una electricitat emocional incontrolable. Una nena, molt rossa, amb el xandall de les barres i estrelles dels Estats Units, no podia parar de plorar en veure-la passar a uns metres. Biles li corresponia amb el mateix somriure, aquesta vegada sí sincer, que va il·luminar per fi París després de dies de foscor, fred i pluja.

En el pavelló de Bercy, on Tom Cruise aplaudia d’allò més al costat d’un munt de VIPs lluint la seva cara de polietilé, només hi havia ulls per al retorn de Biles a uns Jocs Olímpics. Cada pas venia acompanyat d’una ovació passional que només era continguda quan Biles es llançava amb seguretat als quatre aparells amb els quals va començar en gran la ronda classificatòria per equips. Sempre somrient. Sempre saludant. Incapaç de donar l’esquena a tot aquell que somiava amb veure-la volar una altra vegada. Sense por. Sense que apareguessin aquelles maleïdes desconnexions mentals que patia en l’aire, que podien arribar a matar-la, i per les quals va haver d’abandonar els Jocs de Tòquio. Sí, després que un temps enrere hagués de recordar els abusos del depredador sexual Larry Nassar.

Al costat de les seves companyes Jordan Chiles, Hezly Rivera i Sunisa Lee, i una entrenadora, Cecile Landi, que saltava amb la mateixa força de la nena amb la qual comencem aquest relat, a Simone Biles no li feia falta jugar-se en aquest diumenge parisenc cap medalla. Només necessitava comprovar que la seva ment torna a estar connectada amb aquell prodigiós físic que torna a estar a punt després de dos anys en els quals ella mateix va gestionar com, quan i quant s’havia d’entrenar.

En la barra, a Biles se la va veure gegantina (14,733). Quan va clavar el doble mortal cap a enrere, ella mateixa, però també el volcà de llàgrimes de Bercy, sabien que havia tornat. Després de lluir-se també en el terra (14,600), va arribar un altre dels moments més esperats. Perquè era en el salt quan reprendria el sorprenent yurtxenko amb doble mortal carpat, realitzat de manera sublim (15.300, amb una dificultat de 6,400 i una execució de 9,400). Mentre, les seves companyes d’equip enlairaven les mans. Biles va tornar a la posició de quatre grapes amb el turmell una mica adolorit. Però en aixecar-se, va tornar a somriure i a saludar a qui fes falta.

Va acabar en les asimètriques, en què va preferir no forçar i es va guardar la carta del que podria ser el sisè moviment amb el seu nom: una variació del weiler-kip, on es rota al voltant de la barra cap endavant amb una mitja volta abans d’aixecar-se per a quedar parada de mans, seguit d’una pirueta i mitja, amb un gir de 540 graus.

Biles va sumar 59,566 punts, per davant de la campiona olímpica a Tòquio, Sunisa Lee (56,132) i de Jordan Chiles (56,065). Però això, almenys aquest cop, no era el més important.

Quan va acabar el seu concurs, Biles se’n va anar cap a la graderia nord de Bercy. I es va deixar portar. Va ballar amb gust amb Chiles, i no va tenir inconvenient a ser qui encapçalés cadascun dels moviments del seu equip, respectant les seves companyes un lideratge guanyat a pols.

Simone Biles, en pau, tranquil·la, encara que amb la bena del seu turmell com a advertiment, ja podia posar-se el xandall negre i deixar que, almenys per una estona, els cristalls i les perles de Swarovski incrustades en el seu mallot deixessin de brillar per una estona. Ja ho feien els ulls de totes aquelles persones que van veure una de les resurreccions més esperades de la història de l’esport.