Espanya manté a ratlla Hongria i es postul·la com a favorita (10-7)

Espanya ha derrotat Hongria, la seva habitual bèstia negra en grans campionats, i es postul·la com a gran candidata al títol. El combinat espanyol no derrotava els centreeuropeus el Mundials, Jocs o tornejos continentals des dels campionats del món de Perth, el 1998, i aquest dimarts ho ha assolit amb solvència. Com sempre, la defensa és la base i la confiança ha fet la resta per liderar en solitari el seu grup.

Com sol fer, Espanya ha tret partit d'una esplèndida defensa i de la gran actuació del porter Unai Aguirre per mantenir els magiars lluny de la porteria. En atac, a més, els braços poderosos d'Alberto Munarriz i de Bernat Sanahuja situaven el 2-0 a 1.21 per a la primera atuda. Llàstima del gol de Daniel Angyal, en un cop de dits, a tres segons que ha comprimit el marcador.

I Hongria ho ha aprofitat per empatar amb una vaselina de Vicvari que ha entrat de poc. El partit s'ha equilibrat, però sempre amb avantatge espanyol. Novament de lluny, ara Sergi Cabanas, feia el 3-2, però Zalanki tornava a anotar en el tram final, amb 35 segons per jugar.

Afortunadament, en la darrera acció, una desatenció defensiva ha deixat sol Marc Larumbe qui, a tres segons, ha fet el 4-3 per arribar al segon descans.

El tercer període ha estat el més anotador i semblava que serviria perquè Espanya pogués situar un forat insalvable. Després d'un altre gran xut de Munarriz, Angyal ha fet el 5-4 en una acció que ha hagut de revisar el VAR. Ha estat abans de 25 segons esplèndids d'Álvaro Granados, que primer ha transformat un penal i després ha tornat a marcar per al 7-4 a 2.59.

Però els magiars no es rendien. Vamos i Fekete han tornat el parcial als espanyols (7-6) i han posat pressió. La intel·ligència de Perrone, servint ràpid per al boia De Toro, ha donat aire a l'equip de David Martín i Espanya ha marxat al darrer descans amb dos gols de marge (8-6).

En el darrer quart, l'eslovac nacionalitzat Martin Famera ha obert el camí i, malgrat una anotació de Manhercz, novament Larumbe, sense angle, ha segellat el resultat final. Faltava 3.02, però la defensa ha fet la resta.