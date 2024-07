Un gloriós Tom Pidcock revalida el seu títol olímpic

És un dels superhomes ciclistes i l’únic que és capaç de córrer alhora a la carretera, en muntanya i en ciclocròs junt amb l’absent Mathieu van der Poel. El britànic Tom Pidcock es va penjar l’or en una actuació gloriosa en la prova del cros country –poc més d’una hora per un circuit que intercala pujades amb baixades tècniques–, l’única modalitat del ciclisme de muntanya que és olímpic i tal com havia fet fa tres anys a Tòquio es va convertir en el campió, però sota una lluita titànica per escoltar l’himne del seu país amb el francès Victor Koretzky.

L’última de les vuit voltes al circuit d’Élancourt, a uns 40 quilòmetres de París, va ser una joia per veure repetida una vegada i una altra; una lluita exagerada per la medalla d’or. Koretzky avançava Pidcock a la part més dura del circuit on a priori el britànic era superior. Però en la baixada, entre troncs i pedres, Pidcock remuntava i tornava a situar-se primer abans d’una última reacció del francès. Els dos ciclistes van arribar enganxats al descens final, entre arbres, sense gairebé possibilitat d’avançar. Les bicis van xocar entre si. Pidcock va mantenir el tipus i Koretzky va haver de treure el peu de la cala del pedal; un o dos segons de pèrdua. Va ser tot just un sospir, però prou espai de temps perquè Pidcock es regalés una medalla d’or un dia abans de complir 25 anys.

L’actuació del britànic va ser una joia. En la tercera volta ja es va posar al capdavant de la cursa, sempre amb Koretzky enganxat. Era un duel on dominava igual la força que la tècnica, mentre la tija telescòpica de les bicis baixava en els descensos i es posava a la mesura del corredor en les pujades.

Punxada i remuntada

No obstant, Pidcock va punxar i va haver de canviar la roda del davant. El britànic havia de tornar a començar a remuntar, perquè Koretzky se’n va anar en solitari. No el va atrapar el britànic fins a la penúltima tornada, junt amb el sud-africà Alan Hatherly, al final bronze, per viure a partir de llavors una confrontació èpica per l’or.

David Valero no va tenir la sort de cara perquè una avaria en la segona volta el va privar d’iniciar la remuntada amb la qual somiava tornar a aconseguir una medalla –va ser bronze a Tòquio– i només va poder acabar en la desena posició. Jofre Cullell va acabar el 22è.

Pidcock va ser el ciclista que va sorprendre en el Tour del 2022 amb una baixada fora de sèrie pel Galibier abans de guanyar a Alpe d’Huez i el que es va convertir en campió del món de ciclocròs el 2022 a l’aprofitar les absències de Van der Poel i Wout van Aert. Resident a Canillo (Andorra) és l’actual campió mundial de ciclisme de muntanya. Dissabte vinent aspira també a lluitar per les medalles en la prova de ciclisme en ruta.